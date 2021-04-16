Dünya genelinde covid-19 vaka sayısı 140 milyona yaklaştı

Dünya genelinde covid-19 vaka sayısı 139 milyonu geçti. Can kaybı ise 3 milyona yükseldi.
Almanya’da ise vakaların artması yüzünden yoğun bakım servisleri alarm veriyor. Servislerde kapasitenin sınırına geldiği uyarıları yapılıyor. Birçok yoğun bakım servisinde sadece yüzde 10 boş kapasite kaldığı belirtiliyor. Özellikle Köln ve Berlin’de kliniklerde durumun kötü olduğu,, yoğunluk yüzünden bazı ameliyatların yapılamadığı bildirildi.
Hindistan ise 2 Nisan’dan bu yana günlük olarak dünyada en fazla vaka görülen ülke olmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte binden fazla kişi öldü, 200 binin üzerinde koronavirüs vakası tespit edildi. Hindistan diğer yandan ABD ve Çin’in ardından “dünyada en fazla aşı yapılan 3’üncü ülke” konumunda bulunuyor.
Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya’da 3 bin 500’den fazla, Meksika’da 520, Arjantin’de 368 kişi yaşamını yitirdi. Arjantin’de koronavirüs salgınının yükselişe geçmesi nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ve okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi gibi yeni önlemler alındı.
Can kaybı 3 milyona dayandı
Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan Hindistan da günlük vaka sayısında rekor kırıldı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1185 kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, salgından ölenlerin sayısı 174 bin 308’e yükseldi.
Son 24 saatte 217 bin 353 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 14 milyon 291 bin 917’ye çıktı. Bu, “ülkede 30 Ocak 2020’de ilk COVID-19 vakasının görülmesinden bu yana en yüksek günlük vaka artışı” olarak kayıtlara geçti.
Ülkede hastane doluluk oranları da alarm veriyor. Artan vakalar nedeniyle ülkenin en büyük iki kenti Yeni Delhi ve Mumbai’de karantina tedbirleri ilan edildi.
Tayland’da da günlük vaka sayısında rekor kırıldı.
Fransa’da ölü sayısı 100 bini geçti
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini aştı. Ülkedeki yoğun bakım hasta sayısındaki artış sürüyor.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, bölgede durumun ciddi olduğu uyarısında bulundu
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte artan vakaların sağlık sistemini zorlaması sonrası ülkedeki otellerin izolasyon merkezleri olarak kullanılabileceğini açıkladı.
Tokyo olimpiyatları iptal olabilir
2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyatları’nın salgının kötüleşmesi durumunda iptal edilmesinin seçenekler arasında olduğu belirtildi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi koronavirüs aşılarının ikinci dozunun kıtaya ne zaman ulaşacağının belirsiz olduğunu söyledi.