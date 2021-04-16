Dünya genelinde covid-19 vaka sayısı 140 milyona yaklaştı

Almanya’da ise vakaların artması yüzünden yoğun bakım servisleri alarm veriyor. Servislerde kapasitenin sınırına geldiği uyarıları yapılıyor. Birçok yoğun bakım servisinde sadece yüzde 10 boş kapasite kaldığı belirtiliyor. Özellikle Köln ve Berlin’de kliniklerde durumun kötü olduğu,, yoğunluk yüzünden bazı ameliyatların yapılamadığı bildirildi.

Hindistan ise 2 Nisan’dan bu yana günlük olarak dünyada en fazla vaka görülen ülke olmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte binden fazla kişi öldü, 200 binin üzerinde koronavirüs vakası tespit edildi. Hindistan diğer yandan ABD ve Çin’in ardından “dünyada en fazla aşı yapılan 3’üncü ülke” konumunda bulunuyor.

Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya’da 3 bin 500’den fazla, Meksika’da 520, Arjantin’de 368 kişi yaşamını yitirdi. Arjantin’de koronavirüs salgınının yükselişe geçmesi nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ve okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi gibi yeni önlemler alındı.

Can kaybı 3 milyona dayandı

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan Hindistan da günlük vaka sayısında rekor kırıldı.