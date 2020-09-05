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Yiğitcan, 200 metrede kürsüde

5 Eylül 2020
Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye, İstanbul, Türkiye Büyükler ve U23 Şampiyonası,

Türkiye, İstanbul’da Türkiye Büyükler ve U23 Şampiyonası’nda Yiğitcan Hekimoğlu 200 metre finalde 21.52 derece ile üçüncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Burhan Felek Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Türkiye Büyükler ve U23 Şampiyonası sona erdi.

Yiğitcan Hekimoğlu, Türkiye, İstanbul, Türkiye Büyükler ve U23 Şampiyonası,

İki gün süren şampiyonada bugün sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu da piste çıktı.

Yiğitcan Hekimoğlu 200 metre finalde 21.52 derece ile üçüncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. ENKA Spor Kulübü adına yarışan sporcumuzu tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

YİĞİTCAN’IN MESAJI

Yarış sonrası bir paylaşım yapan Yiğitcan şu mesajı yazı:

”Herşeye rağmen Gülmeyi,umut dolu olmayı unutmayın..
Öncelikle destekleyenlere çok teşekkür ederim bana güvenen insanları ufak bi hayal kırıklığı uğrattıysam bunu telafi edeceğimi bilsinler.
1 sene aradan sonra Türkiye Şampiyonasında 200m de 3.lük kürsüsüne çıktım.
Seçmede daha iyi bir derece yapmış olmama rağmen finale yansıtamadım buda benim için bir tecrübe oldu.
Pandemi sürecini en iyi şekilde geçirerek tekrardan kürsü görmek güzel bir sonuçtu
Tekrardan herkese çok teşekkür ederim.”


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