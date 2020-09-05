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Özersay: İlave tedbirleri almamız zorunludur

5 Eylül 2020
Kudret Özersay, 7 günlük karantina,

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 günlük karantina uygulamasının tekrar başladığını duyurdu.

İşte o paylaşım:

10 gün önce ülkeye girişlerde kısa süreli karantina uygulaması önermiştik ama o gün kabul görmemişti ve Bakanlar Kurulu kararı alınamamıştı. Şimdi sağlık kurulunun da ısrarıyla 7 günlük karantina noktasına gelinmesi sevindiricidir.
Gerek dünyada gerekse Türkiye’de günlük vaka sayılarının önemli ölçüde artmış olması, okullarımızın açılıyor olması ve kış girişinde bulunmamız bu ilave tedbirleri almamızı zorunlu kılmıştır.


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