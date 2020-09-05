Özersay: İlave tedbirleri almamız zorunludur

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 günlük karantina uygulamasının tekrar başladığını duyurdu.

10 gün önce ülkeye girişlerde kısa süreli karantina uygulaması önermiştik ama o gün kabul görmemişti ve Bakanlar Kurulu kararı alınamamıştı. Şimdi sağlık kurulunun da ısrarıyla 7 günlük karantina noktasına gelinmesi sevindiricidir.