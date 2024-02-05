Yeşim Salkım’dan Şampiyon Meleklere özel şarkı

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, ‘Şampiyon Melekler Takımı’ için “Uyu Meleğim” adlı şarkıyı seslendirdi.

Söz ve müziği de Salkım’a ait olan “Uyu Meleğim” isimli ağıt niteliğindeki şarkı, depremin yıl dönümünde Yeşil Müzik & Avrupa müzik iş birliği ile tüm dijital platformlarda yer alacak. Öte yandan, Salkım’ın Kıbrıs’ın kuzeyinde vereceği konserler ile şarkının tüm dijital gelirleri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.