Bengihan: Hükümet, zamlara karşı halkın korunmasında gerçekten kararlıysa alınan kararların uygulanmasını sağlamalı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Hükümet, zamlara karşı halkın korunması konusunda gerçekten kararlı ise otoritesini kullanıp alınan kararların uygulanmasını sağlamalı” dedi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle halkın alım gücünün sürekli eridiğini belirterek, “denetimsizlik kaynaklı keyfi fiyat uygulamalarıyla pahalılığın günden güne katlandığını” kaydetti.

“Hükümetin, halkın pahalılık altında ezilmemesi için Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi temel gıda ve temizlik ürünlerinde azami kar oranı belirleme yetkisini kullanmadığını” ifade eden Bengihan, şöyle devam etti:

“Hükümet, sadece ekmeğin azami satış fiyatını belirlemiş, karşı tarafla hiçbir diyalog kurmadan alınan bu kararın da uygulanmasını sağlamakta aciz kalmıştır. Bakanlar Kurulu kararına rağmen ekmek üreticileri karara uymayacağını açıklayarak, zamlı fiyattan satış yapmaktadır.”

KTAMS Başkanı Bengihan, “Keyfi fiyat uygulamalarını denetleyip önleyemediği gibi yasaya dayanılarak, alınan bir kararın uygulanmaması karşısında herhangi bir yaptırım uygulanmıyorsa, bu durumun, hükümetin ya acizliğinin ya da samimiyetsizliğinin göstergesi olduğunu” ileri sürdü.

“Hükümet, zamlara karşı halkın korunması konusunda gerçekten kararlı ise otoritesini kullanıp alınan kararların uygulanmasını sağlamalı” diyen Bengihan, “aksi halde kurumların itibarını daha fazla erozyona uğratmadan istifa edilmesi gerektiğini” savundu.