Yeşilyurt’ta ölümlü kaza: 57 yaşındaki Zihni Yılmaz hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 16:50 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, İrfan HASRET (E-39), yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada 2. Selim Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve gerisinden gelen ambulansa yol vermek için yolun soluna geçip tekrar yola giriş yapan Zihni YILMAZ (E-57) yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarpmıştır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni YILMAZ olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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