Trafiğe bir can daha: 57 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 2, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Trafiğe bir can daha: 57 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Yeşilyurt’ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 57 yaşındaki Zihni Yılmaz hayatını kaybetti.

Yeşilyurt’ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 57 yaşındaki Zihni Yılmaz hayatını kaybetti.

Polis basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 16:50 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, İrfan HASRET (E-39), yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada 2. Selim Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve gerisinden gelen ambulansa yol vermek için yolun soluna geçip tekrar yola giriş yapan Zihni YILMAZ (E-57) yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarpmıştır.


Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni YILMAZ olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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Tags:Ölümlü kaza!trafikYeşilyurtzihni yılmaz
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