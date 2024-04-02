Trafiğe bir can daha: 57 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti

Yeşilyurt’ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 57 yaşındaki Zihni Yılmaz hayatını kaybetti.

Polis basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 16:50 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, İrfan HASRET (E-39), yönetimindeki UM 946 plakalı çift kabin araç ile dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada 2. Selim Öğrenci Yurdu önlerine geldiğinde, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve gerisinden gelen ambulansa yol vermek için yolun soluna geçip tekrar yola giriş yapan Zihni YILMAZ (E-57) yönetimindeki UE 564 plakalı motosiklete çarpmıştır.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zihni YILMAZ olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.