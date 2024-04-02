Darts Süper Ligde 16. hafta tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 2, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts Süper Ligde 16. hafta tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Darts Süper Ligde 16. hafta tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan 16. Hafta Süper lig karşılaşmalarıyla devam edildi. Lider Minareliköy Spor Kulübü deplasmanda konuk olduğu Lefkoşa Darts Birliğini 16-0 yenerek haftanın en farklı galibiyetine imza atarken, puan tablosunda ikinci sırada bulunan Gönyeli Darts Birliği Gönyeli Spor Kulübü ile yaptığı karşılaşmayı 9-7 kaybederek şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde yitirmiş oldu. Denk güçlerin mücadelesinde Güzelyurt Darts Birliği konuk ettiği Cihangir Spor Kulübü ile 8-8 berabere kalarak hanelerine birer puan daha yazdırdılar.

 


Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;

 

Güzelyurt Darts Birliği:8 – Cihangir Spor Kulübü:8

Beyarmudu Belediyesi: 11 – Diamond Child Darts Derneği:5

Gönyeli Spor Kulübü:9 – Gönyeli Darts Birliği:7

Lefkoşa Darts Birliği:0 – Minareliköy Spor Kulübü:16

Cihangir Av. Atıcılık Birliği:10 – Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:6

 

KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU                                                      

         TAKIM                                                                     O      G      B     M     A         Y         AV          P

1       Minareliköy Spor Kulübü                                    16     15     0     1       204     52       152         45

2       Gönyeli Darts Birliği                                             16     13     1     2       196     60       136         40

3       Gönyeli Spor Kulübü                                            16     13     1     2       182     74       108         40

4       Cihangir Av. Atıcılık Birliği                                  16     10     2     4       145     111     34           32

5       Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü                                 16     8       1     7       119     137     -18          25

6       Cihangir Spor Kulübü                                           16     5       2     9       101     155     -54          17

7       Güzelyurt Darts Birliği                                         16     4       3     9       104     152     -48          15

8       Beyarmudu Belediyesi                                        16     4       1     11     111     145     -34          13

9       Lefkoşa Darts Birliği                                             16     1       1     14     54       202     -148       4

10     Diamond Child Darts Derneği                            16     1       0     15     64       192     -128       3

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:darts ligleri
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar