Yeşilyurt’ta kaza: 1 kişi ağır yaralandı

Yeşilyurt’ta bir aracın çarptığı 25 yaşındaki Canşa İltaş ağır yaralandı…

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; bugün saat 10:30 sıralarında, Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde, 40 yaşındaki Mustafa Altıntuğ, yönetimindeki MB 909 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 25 yaşındaki Canşa İltaş’a aracının sol dikiz aynası ile çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Canşa İltaş, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan tedasini müteakip Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek kaburgalarında kırık ve akciğerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.