Kerkük’te askeri üste yangın

Irak’ın Kerkük kentinin güneyinde K1 askeri üssünde bulunan mühimmat deposunda çıkan yangında çok sayıda patlayıcı infilak etti.

Olayda mühimmat deposundaki patlayıcıların tamamına yakını infilak etti.

Yangında can kaybı yaşanmadı. Alevlerin üsteki diğer depo ve birimlere sıçramaması için sivil savunma ekipleri acilen müdahale etti.

Patlayıcıların infilak etmesini engellemek için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin saatlerce süren çabalarının ardından yangın kontrol altına alındı.