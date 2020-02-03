Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak tamir edildi

Yeşilyurt’taki derivasyon üzerindeki sifonun yanındaoluşanpatlak tamir edildi.

Patlağın tamir edilmesiyle su, derivasyon kanalına alındı. Kanalda,15 Ocak 2020 tarihiyletemizlik ve tamir çalışmalarınabaşlanmıştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, derivasyon üzerinde oluşan patlağın tamir edildiği yere giderek incelemelerde bulundu.Bakan Oğuz’a Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki,Su İşleri Dairesi Güzelyurt Bölge Sorumlusu Tahir Soyer ve Lefke Kaymakamı Sadi Güneş eşlik etti.

Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışlardan dolayı, Lefke ve Çamlıköyregülatörlerine gelen aşırı su, derivasyon kanalına girerek, Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanındaki kanalı patlamıştı.

Su İşleri Dairesi tarafından, Lefke ve Çamlıköyregülatörleri kontrollü bir şekilde açılarak, su derelere boşaltılmıştı. Son olarak, patlayan kanalda temizlik ve tamir çalışmaları yapılarak, patlak tamir edildi ve su derivasyon kanalına alındı.