Kemal Saraçoğlu Vakfı’dan, Sevgiliye Muhteşem bir Hediye Seçeneği; Sevgi Kartı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine yardım eli uzatabilmek adına faaliyetlerini sürdürmektedir. Oldukça zorlu ve maddi açıdan yıkıcı bir süreç olan kanser hastalığı ile mücadelede, Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocukları için yaptığı maddi-manevi tüm faaliyetleri halktan gelen bağışlarla sürdürebilmektedir.

Bu bağlamda, yeni fikirler üreterek gelir elde etmeyi amaçlayan vakıf, bu sene ilk kez yılbaşında bağış severlerine “Umut Kartı” ile yeni bir hediye seçeneği sunmuştu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, geçtiğimiz günlerde mevcut ürünlerine ilaveten, kişilerin sevdiklerine “Sevgi Kartı” da hediye edilebileceğinin çağrısını sosyal medya hesaplarından gerçekleştirmiştir. Vakıf yaptığı açıklamada, sevgiliye alınacak hediyenin ne büyüklüğünün ne de tutarının önemli olduğunu önemli olanın sevginin anlamının olduğunu ve “Sevgi Kartı” ile başkalarına da umut olabileceğini vurgulamıştır.

Bu yıl bir farklılık yapmak isteyen kişiler, A5 boyutundaki güzelce yazılmış bir mesajla donatılmış “Sevgi Kartı” nı 25TL’lik bağış karşılığında temin ederek, hem sevdiklerinin kalbine sıcak bir dokunuş hem de sevginin muhteşem gücüyle kanser sürecindeki çocuk ve ailelerinin hayatına umut ışığı doğmasına sebep olabileceklerdir.

Ayrıca, Sevgi Kartı ile ilgili daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616 ve +90 (542) 850 8700 numaralı telefonlardan ve vakıfın sosyal medya hesaplarından vakıf yetkililerine ulaşabilir, veya Atatürk Caddesi, No: 20 Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan vakıf binasından tüm ürünlere erişim sağlayabilirsiniz.