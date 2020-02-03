Kıbrıs

Müteahhitler Birliği Perşembe günü araçlı eylem yapacak

3 Şubat 2020

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı perşembe günü araçlı eylem yapacaklarını açıkladı.

Gürcafer, tapu devirlerini ve devlete olan tüm vergileri durdurma kararı da aldıklarını belirtti.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bugün Birlik Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, müteahhitlerin araçlı eylem yapacağını açıkladı. Araçlı eylemin yanı sıra tapu devirlerini ve devlete ödedikleri tüm vergileri durduracaklarını kaydeden Gürcafer, Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı eylem yapmaktan başka çareleri kalmadığını söyledi.

“CİDDİ BİR KAOS İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK”

“Bir yıl önce, ülkemizin en büyük sorunlarından olan plansızlığı sona erdirmeye katkı koymak için heyecanla yola çıktık ancak neticede ciddi bir kaos ile karşı karşıya kaldık” diyen Gürcafer, Müteahhitler Birliği’nin süreç boyunca yapıcı olduğunu söyledi.

Gelinen noktada kimsenin sorunu çözmek için çaba sarf etme niyetinde olmadığını ve hükümet edenlerin sadece seçim derdinde olduğunu gördüklerini savunan Gürcafer, ‘bu sorunla seçimden sonra ilgilenileceği’ mesajını aldıklarını belirtti.

“Kaç kişi işsiz kalacak, Sosyal Sigortalar Dairesi ne kadar işsizlik ücreti ödemek durumunda kalacak düşünen var mı?” diye soran Gürcafer, seçim gailesinin ülke ekonomisi gailesinin önüne geçtiğini ileri sürdü.
Defalarca yetkililerle görüştüklerini ve teknik olarak sorunun ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını ifade eden Gürcafer, ne Başbakanın ne de diğer yetkililerin itirazlarının ne olduğunu öğrenemediklerini söyledi.
Gürcafer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konunun bekleme lüksü yoktur. Sorunun seçim sonrasına ötelenmesi demek inşaat sektörünün ve ülke ekonomisinin ciddi şekilde yara alması demektir. Birçok çalışanın işsiz kalması demektir. Bunu yetkililere defalarca anlatmamıza rağmen bir adım atılmıyor. Artık eylemden başka çaremiz kalmamıştır.

“DEVLETE AÇILACAK TAZMİNAT DAVALARI DA GÜNDEMİMİZDE”

Perşembe günü ada genelinden üyelerimiz araçları ile Lefkoşa’da buluşacak ve Başbakanlık önüne gidecektir. Ayrıca tarafımızdan devlete açılacak tazminat davaları da gündemimizdedir. Bunun dışında tapu devirlerini ve devlete ödediğimiz tüm vergileri de durduracağımız kamuoyu ile paylaşırız.”



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of “Her bağış yeni bir hayat”

“Her bağış yeni bir hayat”

3 Şubat 2020
Photo of Bossphorus sirki Lefkelileri büyüledi

Bossphorus sirki Lefkelileri büyüledi

3 Şubat 2020
Photo of Sağlık Bakanlığı koronavirüs hakkında basın açıklaması yaptı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs hakkında basın açıklaması yaptı

3 Şubat 2020
Photo of Vizyon 2035 Çalıştayı tamamlandı

Vizyon 2035 Çalıştayı tamamlandı

2 Şubat 2020
Photo of Tatar, Güvercinlik’te halkla buluştu

Tatar, Güvercinlik’te halkla buluştu

2 Şubat 2020
Photo of Erhürman: Hidrokarbonu paylaşmaya ve birlikte yönetmeye hazırız

Erhürman: Hidrokarbonu paylaşmaya ve birlikte yönetmeye hazırız

2 Şubat 2020
Photo of Maliye Bakanlığı Ocak ayında piyasaya 524 milyon TL ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı Ocak ayında piyasaya 524 milyon TL ödeme yaptı

2 Şubat 2020
Photo of Çeşitli vergi yasalarında artış öngören tasarılar hazırlandı

Çeşitli vergi yasalarında artış öngören tasarılar hazırlandı

2 Şubat 2020
Photo of İş kazası geçirenlere gelir artışı

İş kazası geçirenlere gelir artışı

2 Şubat 2020
Photo of Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi EMITT Fuarı’na katıldı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi EMITT Fuarı’na katıldı

2 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı