FutbolSpor

Yeşilova tam yol: 4-1

2 Aralık 2019

M A Yeşilova konu ettiği Hamitköy’ü farklı yenerek 3 puanı aldı ve yenilmezlik serisini 6’ya çıkardı

6 HAFTADIR YENİLMİYOR: Süper Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Hamitköy’ü 4-1 yenen Yeşilova 6 haftadır mağlup olmuyor. Yeşilova’nın gollerini Emmanuel (2), Esosa ve Billy Mehmet kaydederken Hamitköy’ün tek golü Aksel’den geldi

Yer: Karaoğlanoğlu, Orhan Dural Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı

 

Merit A Yeşilova             4 – 1       Hamitköy          

90.Kemal Molla                               1.Emre Nalbant

46.Vakkas Kaynarca                       21.Agit Altan

6.Mustafa Salk                               (Dk.81 Mahmut)

10.Burak Koçar                               10.Aksel Kaptanoğlu

(Dk.58 Esosa)                                  (Dk.80 Ardahan)

19.Yasin Doğan                               23.Hüseyin Çıdamlı

14.Emin Atabek                               4.İbrahim Kaba

11.Emmanuel Mbah                        18.John Ebuka

7.Memduh Sarıoğlu                         14.Mert Ateş

20.Hamis Çakır                               80.Oladele Oshobe

99.Billy Mehmet                               8.Ömer Albayrak

(Dk.87 M. Erduran)                          9.Peter Imah

50.Frides Iria                                    (Dk.46 Eray)

88.Taner Ateş

Goller:

Dk.10 Emmanuel Mbah                                Dk.16 Aksel Kaptanoğlu

Dk.74 Esosa Irogue

Dk.79 Billy Mehmet

Dk.90+4 Emmanuel Mbah

 

K-Pet Süper Lig’in 12. haftasında Merit Alsancak Yeşilova Hamitköy’ü konuk etti. Karşılaşmayı Yeşilova 4-1 kazandı.

10.dakikada Emmanuel’in golüyle yeşilova 1-0 öne geçti. 16.dakikada Aksel’in golüyle skora 1-1 eşitlik geldi. İlk yarı bu sonuçla geçildi.

İkinci yarıda oyuna giren Esosa 74.dakikada golünü kaydetti ve Yeşilova’yı 2-1 öne geçirdi. 79.dakikada Billy Mehmet skoru 3-1 yapan golü kaydetti. 90+4.dakikada Emmanuel kendinsin ikinci takımının da dördüncü golünü atarak skoru belirledi ve Yeşilova karşılaşmayı 4-1 kazandı. Yeşilova 6 haftadır yenilmiyor.

 



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