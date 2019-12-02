Yeşilova tam yol: 4-1

M A Yeşilova konu ettiği Hamitköy’ü farklı yenerek 3 puanı aldı ve yenilmezlik serisini 6’ya çıkardı
6 HAFTADIR YENİLMİYOR: Süper Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Hamitköy’ü 4-1 yenen Yeşilova 6 haftadır mağlup olmuyor. Yeşilova’nın gollerini Emmanuel (2), Esosa ve Billy Mehmet kaydederken Hamitköy’ün tek golü Aksel’den geldi
Yer: Karaoğlanoğlu, Orhan Dural Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı
Merit A Yeşilova 4 – 1 Hamitköy
90.Kemal Molla 1.Emre Nalbant
46.Vakkas Kaynarca 21.Agit Altan
6.Mustafa Salk (Dk.81 Mahmut)
10.Burak Koçar 10.Aksel Kaptanoğlu
(Dk.58 Esosa) (Dk.80 Ardahan)
19.Yasin Doğan 23.Hüseyin Çıdamlı
14.Emin Atabek 4.İbrahim Kaba
11.Emmanuel Mbah 18.John Ebuka
7.Memduh Sarıoğlu 14.Mert Ateş
20.Hamis Çakır 80.Oladele Oshobe
99.Billy Mehmet 8.Ömer Albayrak
(Dk.87 M. Erduran) 9.Peter Imah
50.Frides Iria (Dk.46 Eray)
88.Taner Ateş
Goller:
Dk.10 Emmanuel Mbah Dk.16 Aksel Kaptanoğlu
Dk.74 Esosa Irogue
Dk.79 Billy Mehmet
Dk.90+4 Emmanuel Mbah
K-Pet Süper Lig’in 12. haftasında Merit Alsancak Yeşilova Hamitköy’ü konuk etti. Karşılaşmayı Yeşilova 4-1 kazandı.
10.dakikada Emmanuel’in golüyle yeşilova 1-0 öne geçti. 16.dakikada Aksel’in golüyle skora 1-1 eşitlik geldi. İlk yarı bu sonuçla geçildi.
İkinci yarıda oyuna giren Esosa 74.dakikada golünü kaydetti ve Yeşilova’yı 2-1 öne geçirdi. 79.dakikada Billy Mehmet skoru 3-1 yapan golü kaydetti. 90+4.dakikada Emmanuel kendinsin ikinci takımının da dördüncü golünü atarak skoru belirledi ve Yeşilova karşılaşmayı 4-1 kazandı. Yeşilova 6 haftadır yenilmiyor.