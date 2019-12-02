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Kartal ağır yaralı: 2-1

2 Aralık 2019

Süper Lig’in 12. haftasında liderlik yarışındaki Yenicami son sıradaki ezeli rakibi Çetinkaya’ya mağlup oldu

3 KIRMIZI KART: Yenicami’yi konuk eden son sıradaki Çetinkaya, Hasan ve Ceylan’ın golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Yenicami’nin tek golü son dakikada Hüseyin Sadıklar’dan geldi. Siyah-beyazlılar son 26 dakikayı Mehmet Altın’ın çift sarı kartla oyundan atılmasından sonra 10 kişi oynadı. Maç sonunda çıkan olayların ardından Çetinkaya’dan Ceylan ve Yenicami’den kaleci Ercan da kırmızı kart gördüler ve cezalı duruma düştüler

 

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Hakan Gök, Engin Akkagün

 

Çetinkaya           2 – 1                       Yenicami                           

99.Kani K. Çeliker                            94.Ercan Samancıoğlu

19.Adeniyi Assogba                         11.Hüseyin Sadıklar

55.Batuhan Çalban                          4.Yasin Açıkel

16.Doğukan Demirhan                     30.Farouk Dadzie

7.Hakan Karacaoğlu                        12.Hasan Ulukök

(Dk.66 Ceylan)                                  6.Fırat Ersalan

10.Herve Amani                               (Dk.60 Koray)

90.Mathew Boniface                       7.Hascan Kırmaz

11.Mustafa Yaşinses                       8.Mehmet Göktaş

33.Serkan Önet                              (Dk.51 Mahmut)

(Dk.6 Toykan)                                  10.Mehmet Altın

(Dk.79 Mehmet)                              16.Serge Abaka

2.Tunç Özgürgün                             32.Junior Mfede

8.Ümitcan Babahan

                               Goller:

Dk.42 Hasan Ulukök (KK)             Dk.90 Hüseyin Sadıklar

Dk.69 Ceylan Terazi

                               Kırmızı kart:

Dk.90 Ceylan Terazi                        Dk.64 Mehmet Altın

Dk.90 Ercan Samancıoğlu

 

 

K-pet Süper Lig’in 12. haftasında Lefkoşa derbisinde 4 puanla son sırada yer alan Çetinkaya, 3. sırada zirveyi zorlayan Yenicami’yi konuk etti. Karşılaşma 2-1 Çetinkaya’nın galibiyetiyle son buldu.

6.dakikada Serkan sakatlanarak oyun dışında kaldı. 14.dakikada gelişen Çetinkaya atağında ceza sahası içerisinde Farouk’un Mustafa Yaşinses’e müdahalesinde Çetinkaya penaltı bekledi. Hakem devam dedi. 33.dakikada Doğukan’ın vuruşu direkten geri geldi. 35.dakikada Abaka’nın vurşunu kaleci Kani son anda çelmeyi başardı. 42.dakikada gelişen Çetinkaya atağında kaleci Ercan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı top defansta Hasan’a çarpıp ağlara gitti ve Çetinkaya 1-0 öne geçti. 45.dakikada Yenicami’nin kullandığı serbest vuruşta top kaleciden döndü ve Assogba’nın eline çarptı fakat hakem devam dedi. İlk devre bu skorla kapandı.

64.dakikada Mehmet Altın 2. sarı karttan oyun dışı kaldı. Oyuna girdikten 3 dakika sonra 69.dakikada topun gelişine sert vuran Ceylan, Çetinkaya’yı 2-0 öne geçirdi. 90.dakikada kaleci Kani’nin elinden kaçırdığı topu takip eden Hüseyin Sadıklar durumu 2-1 yapan golü kaydetti. Maç bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle iki takım oyuncuları arasında çıkan olaylar neticesinde Yenicami kalecisi Ercan ile Çetinkaya’dan son golün sahibi Ceylan kırmızı kart görerek cezalı duruma düştüler.

 



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