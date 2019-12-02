FutbolSpor

Lefke Baf’ı evinde devirdi: 0-2

2 Aralık 2019

Lefke Baf’ı evinde devirdi: 0-2

BATI DERBİSİ LEFKE’NİN: Batı derbisinde Baf’a konuk olan Lefke oyuna sonradan giren Kasım’ın ve Aziz’in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak deplasmandan 3 puanla dönmeyi bildi

Yer: Güzelyurt, Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar

 

Baf Ülkü Yurdu                0-2         Lefke

69.Erdoğan Nay                               1.Mehmet Özeralp

99.Adeola Lanre                              16.Mustafa Tasildaroğulları

10.Ahmet Hatay                               14.Armstrong C. Chidi

33.Azat Tip                                        17.Aykut Esmeraslan

20.Evanonya Kossi                          20.Yakup Esmeraslan

3.Fikri Arslan                                     4.Jerry Ikaye

(Dk.68 Hasan)                                   7.Semih Ünaldı

4.İbrahim Hatay                               8.Yılmaz Şipal

21.Metin Melda                                22.Ikachukwu Okorie

(Dk.46 Erkan)                                    2.Isaac Appiah

6.Isaac Owusu                                  (Dk.22 Kasım)

22.Atande Ogungbe                        (Dk.43 Aziz)

19.Mustafa Gardiyanoğlu                19.Tuncay Kurt

(Dk.46 Ömer)                                   (Dk.90+2 Mert)

                                               Goller:

Dk.33 Kasım Tağman

Dk.64 Aziz Özsakallı

 

K-Pet Süper Lig’in 12.haftasında oynanan batı derbisinde Baf Ülkü Yurdu Lefke’yi konuk etti. Karşılaşmayı Lefke 2-0 kazandı.

33.dakikada oyuna sonradan giren Kasım Baf’ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.  45+1’de Aziz’in vuruşu üst direkten döndü. İlk yarı bu sonuçla geçildi.

Devre arasında Baf Ülkü Yurdu’nda görev almış eski başkan ve futbolculara Baf Ülkü Yurdu Başkanı Erhan Arıkan tarafından hizmetlerinden dolayı plaket verildi. Plaket alanların isimleri şöyle: Mustafa Şefik, Hüseyin Ulubatlı, Derviş Doğa, Ertan Adabaş ve Nejat Polili.

64.dakikada Aziz’in golü skoru da belirledi ve Lefke deplasmanda Baf’ı 2-0 mağlup etti.

 



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