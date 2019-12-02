İkinci devre işlem tamam..!

Ali YÖNEY

Merit Alsancak Yeşilova skora ikinci yarıda gitti. İlk devre atılan karşılıklı iki golün dışında iyi futbol yoktu. Pas hatasının çok olduğu kötü futbol izlendi. Yeşilova’nın rakibinin en önemli oyuncusu John Ebuka’yı Frides kontrol etti. Başarılı oldu. İlk devre 1-1sonuçlandı. İkinci devre Hamitköy saha içi organizasyonunda zorunlu değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Peter sakatlanıp ikinci devre oyuna devam edemedi. İşte bu yaşananlar futbolda Merit Alsancak Yeşilova lehine döndü. Kendileri için zor olan kolaya oluverdi. Rakibin oyununu kendi alanında kabul edip skoru koruma düşüncesi avantaja döndü. Yasin Doğan’ın adrese teslim güzel ortasına ikinci devre oyuna dahil olan Esosa’nın kafa golüyle skor avantajını yakaladılar. Oyunda üstünlük kurdular. İyi mücadele 3. ve 4. golü getirdi. İlk devre kötü olan Yeşilova, ikinci yarıda oyunu rakip alana iterek kazandılar. Skora bakıp da aldanmayın. Çok da iyi mücadele vermediler. Hamitköy Aksel’in ayağından kazandığı güzel duran top golüyle skorda dengeyi buldu. Kalelerinde golü gördükten sonra kısa zaman diliminde reaksiyon gösterip beraberlik golünü bulup devre biterken istedikleri aldılar. İkinci devre 4’lü savunma 5’li orta saha ve ileride tek forvet anlayışı başarılı olmadı. Mücadeledeki oyun anlayışları, gol yememek üzerine kuruluydu. Duran toplarda hata yaptılar. Hatalar gol oldu. Hücumda son vuruşlarda başarısızdılar, kaybettiler. Merit Alsancak Yeşilova kazandı ama kafalarda soru işareti bıraktı. Hamitköy’de Peter’in oyundan çıkmasıyla kolay teslim oldu. Müsabakayı yöneten orta hakem Mustafa Öztugay Hamitköy adına 35.dakikada, Frides’in ceza sahası içinde Peter’e yaptığı harekette devam dedi. Benim düşüncem Frides’in Peter’e yaptığı baskının şiddeti fazlaydı şeklinde…