FutbolSpor

Yeşilova seriye bağladı: 2-3

25 Kasım 2019

Gönyeli’ye konuk olan M A Yeşilova deplasmandan 3 puanla döndü

YEŞİLOVA 3 ATTI 3 ALDI: Süper Lig’in 11.haftasında Gönyeli’ye konuk olan M A Yeşilova Yasin, Memduh ve Emmanuel’in golleriyle deplasmandan 3-2 galip ayrılırken Gönyeli’nin golleri Eray’dan geldi

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Engin Akkagün, Sertan Alkın

 

 

Gönyeli                               2 – 3       Merit Alsancak Yeşilova

1.Kemal Bağbal                                30.İrfan Özbay

10.Sabri Selden                                (Dk.90 Kemal Mulla)

(Dk.62 Abdo)                                    14.Emin Atabek

4.Eray Osman Halil                          4.Mejdi Direniş

9.Esin Sonay                                      6.Mustafa Salk

12.İbrahim Öksüzoğluları                7.Memduh Sarıoğlu

14.Efosa Francıs Ona                     10.Burak Koçar

17.Tufan Gençay                             (Dk.78 Hamis)

18.Chrıstıan Chukwuka                   11.Emmanuel Mbah

20.Süleyman Aksaç                         19.Yasin Doğan

24.Felıx Obada                                 Dk.80 İlyas)

77.Barış Kaya                                  34.Fıdelıs Irıa

(Dk.86 Dennis)                                 46.Vakkas Kaynarca

99.Bılly Mehmet

Goller:

Dk.68 Eray Osman Halil                 Dk.29 Yasin Doğan

Dk.73 Eray Osman Halil                 Dk.45 Memduh Sarıoğlu

Dk.47 Emmanuel Mbah

 

K-Pet Süper Lig’in 11. haftasında Gönyeli M A Yeşilova’yı konuk etti. Karşılaşma 3-2 Yeşilova galibiyetiyle son buldu.

29.dakikada Yasin’in golüyle konuk ekip Yeşilova 1-0 öne geçti. 45.dakikada Memeduh’un golüyle fark 2 oldu ve ilk yarı Yeşilova’nın 2-0 galibiyetiyle geçildi.

47.dakikada Emmanuel skoru 0-3 yaptı. 68.dakikada Eray Gönyeli’nin golünü kaydetti ve farkı 2’ye indirdi. Eray 73.dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak farkı 1’e indirdi ve durmu 2-3 yaptı. Karşılaşma bu skorla tamamlandı.

 



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