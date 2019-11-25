Nefes kestiler

2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın finalinin ardından dün NEU Drift Özel Kupası yapıldı. Avrupa’dan gelen şampiyon driftçilerin de pistte olduğu özel yarışı İrlandalı sürücü Duane Mckeever kazandı

Uzun çalışmaların ardından 2 günlük organizasyonla planlanan Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın final organizasyonu dün yapılan NEU Drift Özel Kupası ile tamamlandı. Cemsa Sporting Center’de; Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin ana sponsorluğunda ve Dolphin ile Telsim Vodafone’un da desteği ile yapılan organizasyon Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde hayata geçirildi. İlk gün yapılan sıralama turlarında yarışçıların aldıkları puanlara göre eşleştirilen en iyi 32 sürücünün mücadelesi Cemsa’ya akın eden binlerce seyircinin şahitliğinde yapıldı. Birbirinden keyifli eşleşmelerin ardından finale İrlanda Şampiyonu Duane Mckeever ile Avrupa’nın genç süperstarı Conor Shanahan kaldı. Nefeslerin tutularak izlenen yarış sonunda Mckeever birinciliği almayı başardı. Başbakan Ersin Tatar’ın da izlediği final yarışı sonunda Shanahan ikinciliği elde etti.

En başarılı Kıbrıslı Türk Oktay Erülkü oldu

Günün en başarılı sürücülerinden olan Oktay Erülkü özel kupayı üçüncü sırada tamamlarken mekanik arıza yaşayan Mitch Lerner dördüncü oldu.Çeyrek finalde bir diğer mekanik arıza yaşayan 2019 KKTC Şampiyonu Akay Akbil elenirken günün beşincisi olmayı başardı. Çok yakın bir mücadele sergileyen ve iki kez birbirlerine üstünlük sağlayamayan Kerim Beşok-Conor Shanahan eşleşmesinden Shanahan turu geçen olunca Beşok günün altıncısı oldu. Genç sürücülerimizden Erol Özteknik yedinci, Yusuf Çocuk ise sekizinci oldu. Yarışın favori isimlerinden 3 kez KKTC Drift Şampiyonu Enver Haskasap şanssız bir şekilde, ilk turda yaşadığı mekanik sıkıntı nedeniyle yarışa veda etti.

Kupaları Başbakan Ersin Tatar verdi

Yarış sonunda görkemli bir ödül töreni düzenlendi ve dereceye girenlere kupalarını Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu takdim etti.

Yarış sonucu (ilk 8)

1.Duane Mckeever

2.Conor Shanahan

3.Oktay Erülkü

4.Mitch Lerner

5.Akay Akbil

6.Kerim Beşok

7.Erol Özteknik

8.Yusuf Çocuk