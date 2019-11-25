İnanmak, güvenmek, başarmak

Ahmet ÖZSOY

Gönyeli sahası için daha önce zeminin çok iyi olduğu yazmıştım bugün de zeminin bozulduğunu yazmak hakkımdır diye düşünürüm. Çim yanmış resmen zemin sapsarı. Yazık…

Gönyeli dün konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova karşısında 3-2 mağlup oldu ama her iki devrede sergilediği iki farklı performansı hayretle izledik. Hayretle izledik diyorum çünkü ilk devrede rakibinden korkarak oynayan, orta alanda rakibinin top alıp pas yapmasına izin veren ve oyunu geriden kabul eden Gönyeli, hücuma da 2-3 futbolcu ile çıkıyordu.

İkinci devrede ise ileride basan, rakibine orta alanda boş alan bırakmayan ve çok adamla hücuma çıkan Gönyeli vardı sahada. Gönyeli ikinci devrede risk aldıktan sonra Merit Alsancak Yeşilova özellikle orta alanda kaptığı toplarla geliştirdiği ataklarda net pozisyonlar yine buldu ama bunları değerlendiremedi. Bunu da belirtmekte fayda var.

Ama özellikle ilk devre rakibinden çekinircesine futbol oynayan Gönyeli’nin soyunma odasına 2-0 mağlup girip, 47’inci dakikada kalesinde üçüncü golü görmesinden sonra sergilediği futbol ve goller bulması demek ki Gönyeli’nin inanınca ve kendine güvenince başarabileceğini gösterdi.

Gönyeli’nin acil bir sağ bek yaratması gerekir. Tufan’dan orta sahada çok daha fazla verim alabileceklerine inanıyorum. Orta sahada dün iyi mücadele vermesine rağmen çok fazla top kaybı yapan Süleyman’ın yerinde Tufan olsa bence Sabri ile daha uyumlu iş yapar ve pas trafiğini de sağlar.

Raif’in sakatlığı ve takıma dönmesi en az 2 hafta daha sürer. Yabancılar ne yazık ki verimli oynamıyor ve Gönyeli’de orta saha etkisiz kalıyor. 3-1’den sonra stoper Eray’ın Esin’in yanına forvete çekilmesi ve 62’de Sabri’nin yerine oyuna giren Abdo’nun savunmaya girmesi Merit Alsancak Yeşilova’da paniğe neden oldu.

İlk devre Gönyeli karşısında rahat top çeviren ve goller bulan yeşil-beyazlılar ikinci devrenin başında skor 3-0 olduktan sonra rehavete girdiler. Bu rahatlamanın faturasını dün 3 puan alamayarak ödeyebilirdi MAY ama Gönyeli beraberlik golünü atmayı başaramadı. Bunda savunmada Emin ve Mejdi’nin çabaları da büyük pay sahibi idi.