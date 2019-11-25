FutbolSpor

Cihangir takipte: 0-4

25 Kasım 2019

Gençlik Gücü’ne konuk olan Cihangir farklı galip gelerek 3 puanı aldı ve 2. sıraya yerleşti

CİHANGİR 2. YARIDA: Süper Lig’in 11. haftasında GG’ye konuk olan Cihangir Eric, Ali, Musa ve Hüseyin’in  2. yarıdaki golleriyle deplasmanda 4-0 kazanarak 3 puanı aldı ve MTG’nin 1 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti

 

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Emine Yarkın

 

 

Gençlik Gücü                    0 – 4       Cihangir

14.Raif D Pehlivan                           99.Tuğcan Aksulu

4.Hacı Durdu Özer                          11.Nurettin Gecekuşu

5.Arif Öztürk                                     7.Musa Şanlıer

10.Özgür Ongun                              8.Sıbonıso  Mıshalı

11.Muhammet H Çirkin                     (Dk.85 Doğan)

(Dk.59 Akın)                                      9.Ndue Mujeci

19.Ocran Idan                                   10.Erıc Agyeı

(Dk.76 Hüseyin)                                 18.Erol Aksunlar

23.Hüseyin Taşçı                              (Dk.85 Osman)

33.Prınce Boateng                           19.Mikail Sivri

(Dk.85 Bora)                                      21.Çağlar Toklu

77.Tayfun Doğan                               22.Ali Öztürk

88.Aşkın Kavaklı                               (Dk.80 H. İbrahim)

97.Sezgin Dağ                                  70.Hüseyin Hürben

                                               Goller:

Dk.60 Eric Agyei

Dk.65 Ali Öztürk

Dk.72 Musa Şanlıer

Dk.85 Hüseyin Hürben

 

K-Pet Süper Lig’in 11. haftasında son 7 maç sadece 1 galibiyet alan ve 14. sırada yer alan Gençlik Gücü 4. sıradaki Cihangir’i konuk etti. Karşılaşmayı Cihangir 4-0 kazandı.

İlk yarıda karşılıklı ataklar gol getirmeyince 0-0 tamamlandı.

İkinci yarıya daha atak başlayan Cihangir, 60.dakikada Eric ve 65.dakikada da Ali’nin attığı gollerle deplasmanda 2-0 öne geçti. 72.dakikada Musa durumu 0-3 yaptı. 85.dakikada Hüseyin’in golüyle Cihangir 4-0 öne geçti.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Cihangir MTG’nin 1 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti.



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