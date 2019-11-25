FutbolSpor

Çatalköy’de tıs yok: 0-0

25 Kasım 2019

Süper Lig’in 11. haftasında Çatalköy’de oynanan Düzkaya-Göçmenköy karşılaşması golsüz beraberlikle sonuçlandı

Yer: Çatalköy, Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, İsmail Egeli, Sabriye Atikoğlu

 

Düzkaya              0 – 0                       Göçmenköy

1.Ali Karal                                        1.Ozan Moroğlu

88.Augustın  Bınya                          21.Kemal Uçaner

7.Ahmet Can Temel                         (Dk.69 Mustafa)

8.Salih Zencirkıran                          4.Lawal Murtadah

10.Serkan Zeyin                               5.Erin Uluçlar

11.Mustafa Akış                               (Dk.74 Kadir)

13.Şahin Şeker                                 6.Reşit Erişik

17.Ismael Kone                                11.Ahmet Coşkun

21.Chrıstıan Tchamı                        17.Rifat Kanıöz

61.Ahmet Karal                                 (Dk.78 Mevlüt)

96.Erhan Şahin Kendirci                   19.John Okolı

(Dk.46 Hasan)                                   20.Joseph Obıdıaso

22.Ömer Engin Gül

77.Rahmi Çelik

 

K-Pet Süper Lig’in 11.haftasında 7 puanla 15. sırada bulunan Düzkaya 8. sıradaki Göçmenköy’ü konuk etti. Göçmenköy’ün yeni teknik patronu Derviş Kolcu takımının başında maça çıktı. Karşılaşma golsüz tamamlandı.

İlk yarıda karşılıklı ataklar gol getirmedi ve 0-0 tamamlandı. 90.dakikada John Okoli topu boş kaleye gönderemeyince karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

 



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