Çatalköy’de tıs yok: 0-0

Süper Lig’in 11. haftasında Çatalköy’de oynanan Düzkaya-Göçmenköy karşılaşması golsüz beraberlikle sonuçlandı
Yer: Çatalköy, Nihat Bağcıer Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, İsmail Egeli, Sabriye Atikoğlu
Düzkaya 0 – 0 Göçmenköy
1.Ali Karal 1.Ozan Moroğlu
88.Augustın Bınya 21.Kemal Uçaner
7.Ahmet Can Temel (Dk.69 Mustafa)
8.Salih Zencirkıran 4.Lawal Murtadah
10.Serkan Zeyin 5.Erin Uluçlar
11.Mustafa Akış (Dk.74 Kadir)
13.Şahin Şeker 6.Reşit Erişik
17.Ismael Kone 11.Ahmet Coşkun
21.Chrıstıan Tchamı 17.Rifat Kanıöz
61.Ahmet Karal (Dk.78 Mevlüt)
96.Erhan Şahin Kendirci 19.John Okolı
(Dk.46 Hasan) 20.Joseph Obıdıaso
22.Ömer Engin Gül
77.Rahmi Çelik
K-Pet Süper Lig’in 11.haftasında 7 puanla 15. sırada bulunan Düzkaya 8. sıradaki Göçmenköy’ü konuk etti. Göçmenköy’ün yeni teknik patronu Derviş Kolcu takımının başında maça çıktı. Karşılaşma golsüz tamamlandı.
İlk yarıda karşılıklı ataklar gol getirmedi ve 0-0 tamamlandı. 90.dakikada John Okoli topu boş kaleye gönderemeyince karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.