Futbol da yok gol da yok..!

Ali YÖNEY

Çatalköy’de dünkü mücadelede gol sesi çıkmadı. Ev sahibi Düzkaya ve konuk ekip Göçmenköy savunma ağırlıklı futbolu tercih etti. Öyle bir oyun oynandı ki ilk golü bulan mücadeleden galip ayrılacaktı. Çok yavaş futbol oynandı. İki takım da geriden oyun kurma düşüncesiyle futbol oynamayı düşündü. Orta sahada kazanılan topları iki takım da olumlu kullanamadı. Hücuma gerekli destek yoktu. Fazla gol pozisyonu yaşanmadı. Oyunun son bölümlerinde Göçmenköy’den John Okoli ile yakalanan yüzde yüz iki gol pozisyonu da golle sonuçlanmadı. Maç golsüz son buldu. İki teknik adam da oyuna kontrollü başladılar. Rakip hatasından yararlanmayı beklediler. Oyuna müdahalede ve oyuncu değişikliği teknik adamlar için çok zordu. Göçmenköy, Arnavut’un oyuna dahil olmasıyla hücumda pozitif etki yarattı. Düzkaya’da Ahmet Can Temel oyundan alındı. Başarılıydı. Samet oyuna dahil oldu. Enerjisinden yararlanmak düşüncesi vardı. Yardımcı hocam İlhan Kuş’un yanına çağırıp uyardığını gözlemledim. Çok heyecanı vardı. Düzkaya oyunun son bölümünde oyundan düştü. Rakip gol atma becerisini gösteremedi. Bir puan ev sahibi için kazanç oldu. Göçmenköy kadro yapısı iyi takım, uyum süreci yaşıyorlar. Mücadelede Ahmet Çoşkun’un hangi pozisyonda oynadığını anlayamadım. Yeni teknik adam Derviş Kolcu’nun kısa sürede oyuncular arasında uyum sorununu halletmesi gerekir. İki takımı da stoperleri; Düzkaya’dan Binya ve Şahin Şeker, Göçmenköy’den Laval ve Rahmi iyi futbol oynadılar. Düzkaya 1 puanı Kalecisi Ali ve son bölümde John’un gol pozisyonunda Ahmet Karal’ın topa kritik müdahalesiyle kazandı. Göçmenköy son anlarda gol atmayı düşündü ama geç kaldı. Düzkaya kalecisi iyi konsantre olmuştu, kalesinde gole izin vermedi.

Benim için dünkü maçın yıldızı maçı yöneten Serkan Şimşek olmuştur. Yardımcılarıyla beraber başarılı yönetim gösterdiler ve tebriki hak ettiler.