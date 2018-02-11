Yeşilova gümbür gümbür geliyor: 1-2

haftada Yeni Boğaziçi’ne konuk olan Merit Alsancak Yeşilova, rakibini Lua Lua (penaltıdan) ve İlyas’ın golleriyle 2-1 mağlup ederek ligin ikinci devresinde 3’te 3 yaptı ve üst sıralar doğru tırmanışını sürdürdü

Yer: Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Cemal Sakallı, Ferhat Tuna

Boğaziçi: Remzi, Burçin, Hüseyin (Dk.46 Zübeyir), İsmail, Hasan, Mehmet, Ramadan (Dk.46 Rüstem), Talat, Haşim (Dk.66 Ahmet), Ousmane, Armond

M.A. Yeşilova: Hasan, Bayram, Vakkas, İlyas, Adeleke, Ulaş (Dk.90 Okan), Cenker (Dk.86 Ahmet), Mustafa, Aksel, Binya, Lua Lua (Dk.72 Mejdi)

Goller: Dk.89 Ousmane (Y. Boğaziçi) – Dk.16 (pen) Lua Lua, Dk.24 İlyas (M.A. Yeşilova)

K-Pet Süper Lig’in 18. haftasında Yeni Boğaziçi’ne konuk olan Merit Alsancak Yeşilova, rakibini 2-1 mağlup ederek ligin ikinci devresinde 3’te 3 yaptı ve üst sıralar doğru tırmanışını sürdürdü. Yeşilova’ya 3 puanı getiren golleri penaltıdan Lua Lua ve İlyas kaydederken ev sahibi ekibin tek golünü Ousmane attı. Bu sonuçla Yeşilova puanını 28’e yükseltti, Yeni Boğaziçi ise 15 puanla düşme hattında kaldı.

Önemli anlar:

Dk.16: Lua Lua ceza alanı içinde İsmail tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Lua Lua golle sonuçlandırdı. (0-1).

Dk.22: Cenker kaleciyi de çalımladı ancak topu boş kale yerine dışarı attı.

Dk.24: Lua Lua’nın pasında İlyas şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. (0-2).

Dk.39: Ramadan’ın yakın mesafeden şutunda kaleci Hasan Piro topu önledi.

İlk devre 2-0 konuk takım üstünlüğünde geçildi.

Dk.48: Binya ceza alanı içinde topa elle müdahale edince hakem penaltıyı işaret etti. Atışı Armond kullandı ancak çok kötü bir vuruşla topu kaleci Hasan Piro’ya teslim etti.

Dk.53: ceza alanına giren Lua Lua’nın yakın mesafeden şutunda top yan ağlara takıldı.

Dk.89: İsmail’in kullandığı serbest atışta Ousmane kafayla topu ağlara yolladı. (1-2).

Karşılaşma 2-1 Yeşilova galibiyetiyle sonuçlandı.