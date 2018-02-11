İyi futbol oynandı

Cihangir ile Gençler Birliği bol göllü maçın sonucunda berabere kalarak birer puan aldılar. Mücadeleyi izlemeye gelen futbol severlere tam 6 gol ve iyi bir futbol izlettiler. Bu güzel oyunu izleten oyunculara, iki takım taraftarları alkışlarla karşılık verdi. Güzel maçın sonu da güzel noktalandı. Oyuna iyi başlayan ev sahibi Cihangir oldu. Oyunu geriden kurarak, ayağa ve yerden paslarla oynadılar. Orta sahada rakibine üstünlük kurup, ön alanda baskılı oyunda başarılı oldular. Hücum organizasyonlarında topu kanatlara taşıdılar. Kanatlardan yapılan ortalarda rakip ceza sahası içinde gol pozisyonu buldular. Maçta hücum taktiği rakibin ceza sahasına etkili kenar ortaları idi. Bunda da başarılı oldular. Maçta buldukları goller de yan toplardan oldu. Offor hücumda üstün fizik gücü ve boyu ile çok etkiliydi. İki gol attı. İlk golü estetik açıdan yılın gölüne adaydır. Oyuna iyi başladılar ancak devamında savunma kurgusunda hatalar yapıldı. Haftalardır iyi oynayan savunma kurgusu dün hatalı oynadı. Kalede Raif de iyi değildi. Kalesinde 3 gol gördü. Rakibin kalecisi Ali sakatlanmayıp oyuna devam edememesi Cihangir için avantaj oldu. Cihangir baskılı oyun sonucunda beraberlik golünü buldu. Maçta galip de gelebilirlerdi. Cihangir’in hafta arası oynadığı kupa maçının yorgunluğu bu maça yansıdı. Gençler Birliği, çok moralli rakibi karşısında, ilk bölümde baskı altında olacaklarının bilincindeydi ve öylede oldu. Maçta yenik duruma düştüler. Kısa zaman diliminde beraberlik golünü buldular, galip duruma geçtiler. Sonra kalelerinde beraberlik gölünü görerek ilk devre berabere tamamlandı. İkinci devre savunmayı sağlam tutup fazla adamla savunma yaptılar. Kontra oyunu seçtiler. Başarılıydılar. Kazandıkları serbest atıştan Emir’in ayağından güzel bir gol buldular, öne geçtiler. Rakibin baskısı karşısında iyi direnç verdiler. Şansızlıkları maçın son bölümünde kaleci Ali’nin sakatlanıp oyuna devam edememesiydi. Kaleciye en fazla ihtiyaç olunduğu son bölümünde oyuna devam edememesi futbol adına büyük şansızlıktı. Kalelerinde yine yüksek toptan gol gördüler. Maçı berabere tamamladılar. Sonuçta zor deplasmandan puan çıkartmak başarıdır. Cihangir’de teknik patron Toygar hocanın oyun taktiği ve maça müdahaleleri doğru idi ancak savunmasının yaptığı hatalar planında yoktu. Sonuç olarak iki takım da istediği sonuçla sahadan ayrılmasa bile müsabakanın sonu güzel