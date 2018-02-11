Gol düellosunda kazanan çıkmadı: 3-3

Cihangir ile Gençler Birliği arasındaki maçta gol düellosu yaşandı ancak kazanan çıkmadı. 6 golün atıldığı karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Olgun Canik, Halil E. Canaloğlu

Cihangir: Raif, Erol, Nurettin, Salih, Mikail (Dk.88 Seyhan), Doğan (Dk.60 Ali), Fırat, Osei, Musa, Ertan, Offor

Birliği: Ali (Dk.74 Mehmet Kabasakal), Mehmet Aylanç (Dk.37 Kadir), Hasan, Sinan, Emir, Tonbara, Saddam, Berk, Sertan, İbrahim (Dk.80 Mehmet Koyuncu, Emeka

Goller: Dk.16 Osei, Dk.35, Dk.88 Offor (Cihangir) – Dk.18 Sertan, Dk.21 Tonbara, Dk.61 Emir (G. Birliği)

Kırmızı kart: Dk.90+1 Emeka (G. Birliği)

K-Pet Süper Lig’in 18. haftasındaki Cihangir-Gençler Birliği karşılaşmasında gol düellosu yaşandı ancak kazanan çıkmadı. Cihangir Stadı’nda oynanan ve 6 golün atıldığı karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini Osei ve Offor (2) atarken konuk takımın golleri Sertan, Tonbara ve Emir’den geldi. İskele ekibinde Emeka, uzatma bölümlerinde kırmızı kart gören isim oldu. Bu sonuçla Cihangir puanını 23, Gençler Birliği de 25 yaptı.

Önemli anlar:

Dk.16: Nurettin’in soldan kullandığı köşe atışında Osei kafayla topu ağlara yolladı. (1-0).

Dk.18: Savunmadan atılan yüksek topa Salih topa müdahale edemedi ve ceza alanı içinde Sertan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. (1-1).

Dk.21: Tonbara’nın ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla kucaklaştı. (1-2).

Dk.35: Sağdan Doğan’ın ortasında Offor müthiş bir röveşata ile topu ağlara taktı. (2-2).

İlk devre 2-2 tamamlandı.

Dk.61: Emir’in sağ çaprazdan direk kaleye yolladığı frikikte top filelere gitti. (2-3).

Dk.88: Offor’un aşırtma kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. (3-3).

Dk.90+1: Emeka rakibe yaptığı sert faul sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.