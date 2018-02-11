Bir teselli ver: 2-2

Yalova’nın cezası nedeniyle Lefke ile Lefkoşa’da karşılaştığı maçta kazanan çıkmadı. İki takım 2’şer puan yanında gelecek hafta karşılaşacakları şampiyonluk adayları karşısında önemli oyuncularını kaybederken 1 puanla teselli buldular

4 GOL, 3 KIRMIZI:

İlk devresi 2-0 Lefke üstünlüğünde tamamlanan maçta, Yalova ikinci devre golleri buldu ve 90 dakika 2-2 sona erdi. Karşılaşmada Lefke’den Allen ve Candy, Yalova’dan ise Uche kırmızı kart gördü

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ali Karahasan, Mehmet Tarım

Yalova: İrfan, Mithat, Tayfun, Reşat (Dk. 87 Selçuk), Mahmut, Edis (Dk.58 Ali), Uche Sunday, Buğra, Ali Mathlanthi, Hasip (Dk. 46 Batshi), Cemal

Lefke: Vedat, Kasım (Dk.60 Kaan), Aykut, Yakup, Rahmi, Burak (Dk. 65 Zekai), Semih, Arif, Allen, Candy, Yılmaz (Dk.84 Mehmet)

Goller: Dk.68 Ali Mathlanthi, Dk.77 Mithat (Yalova) – Dk.10 Kasım, Dk.22 Cemal (kendi kalesine) (Lefke)

Kırmızı kartlar: Dk.45+2 Uche (Yalova) – Dk.45+1 Allen, Dk. 69 Candy (Lefke)

K-Pet Süper Lig 18. haftasında Yalova cezası nedeniyle Lefkoşa’da konuk ettiği Lefke karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2’lik beraberlikle tamamladı. İlk devrenin uzatma anlarında Lefke’den Allen ardından da Yalova’dan Uche kırmızı kart görürken, 69. dakikada Lefke’dan Candy de kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Yalova maçı 10 kişi Lefke ise 9 kişi tamamladı. İlk devrenin sonunda Yalova yöneticisi Eray Erdenay da seyircilerle girdiği diyalog sonrasında sahadan ihraç edildi.

Önemli anlar:

Dk.10: Lefke atağında Candy’nin sağdan pasında Kasım ceza sahasında şık dokunuşla topu filelere bıraktı: (0-1).

Dk.16: Yalova atağında Mithat’ın kafa vuruşunda top direğe çarparak dışarı gitti.

Dk.22: Lefke’nin sağdan kullandığı köşe atışından gelen topu Cemal ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi: (0-2).

Dk.45+1: Lefke’den Allen ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dk.45+2: Yalova’dan Uche, hızlı hücuma kalkan Yalova’dan gole giden Candy’i düşürünce direk kırmızı kart gördü.

İlk devre 2-0 Lefke üstünlüğünde sona erdi.

Dk.68: Lefke savunma arkasına atılan topu iyi takip eden Ali Mathlanthi kalecinin üzerinden topu filelere gönderdi: (1-2).

Dk.69: Lefke’den Candy ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve Lefke sahada 9 kişi kaldı.

Dk.77: Yalova atağında Mithat’ın vuruşunda kaleci topu tokatladı ancak yardımcı hakemin topun gol çizgisini geçti uyarısı ile hakem Utku Hamamcıoğlu golü verdi ve skor 2-2 oldu.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.