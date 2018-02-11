Harmancı: Sanayi bölgesi ile ilgili siyasi irade ortaya konulmalı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ile görüşmesinde Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi temelinde yapılması gerekenler ele alındı.

Harmancı, Lefkoşa organize sanayi bölgesinin gelmiş geçmiş iktidarlar döneminde adeta bir siyasi çiftlik olarak kullanıldığını belirterek “sadece ismi organize olan ama gerçekte dondurmacı ile makinistin, boyacı ile gıda işi yapanın aynı mahallede bulunduğu bir koas bölgesidir “ dedi.

Mevcut sanayi bölgesinin özel imar koşulları geliştirilerek Lefkoşa’nın yeni yerleşim alanlarından biri olabileceğine dikkat çeken Harmancı, buradan elde edilecek imar potansiyeli ile yeni Sanayi bölgelerinin altyapılarına finansman ayrılabileceğini vurguladı.

Harmancı bu konuda artık yeni hükümetin siyasi irade ortaya koyması gerektiğini belirterek, 4 yılda 4 hükümet ve 5 içişleri bakanı ile çalıştıklarını bu da ülkede uzun vadeli planlama noktasında ciddi sıkıntılar doğurduğunu belirterek, kurlan hükümetin uzun süreli bir hükümet olmasını diledi.

Sanayi Odası’nın ülkenin önde gelen kuruluşlarından biri olduğunu söyleyen Başkan Harmancı Organize Sanayi Bölgesindeki sıkıntıların el birliği ile çözümleneceğini kaydetti.