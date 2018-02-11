Yolcu uçağının acil çıkış kapısı düştü!

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Laos’tan Nijerya’nın başkentine uçan yolcu uçağının acil çıkış kapısı piste iner inmez düştü.

  • Laos’tan Nijerya’nın başkenti Abuja’ya seyahat eden Dana hava yollarına ait yolcu uçağının acil çıkış kapısı uçak piste iner inmez düştü.

  • Ülke basınında yer alan haberlere göre, yolculardan gelen şikayetlere rağmen uçuş görevlileri önlem almadı.

  • Yolcu uçağı piste indiği anda ise acil çıkış kapısı koparak uçaktan ayrıldı. Bir yolcu kapının altında kalarak yaralanmaktan kıl payı kurtuldu.

  • O anlar yolcu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.