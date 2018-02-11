Güney Kıbrıs’ta Çözüm İnancı Yok

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir ankette Rumların çoğunun Kıbrıs sorununun çözüleceğine dair inançlarının olmadığı bildirildi.

Haftalık olarak yayımlanan Simerini gazetesi Nikos Anastasiadis’in yeniden Rum Yönetimi Başkanı seçilmesinin ardından Kıbrıs Rum halkının beklentilerinin neler olduğunun sorgulandığı bir anket yayımladı.

Habere göre IMR/Lefkoşa Üniversitesi’nin yaptığı ankette “Başkan’ın 5 yıllık yeni görevinde Kıbrıs sorununa çözüm bulunacağına inanıyor musunuz?” sorusuna karşılık katılımcıların yüzde 60’ının “hayır” yanıtı verdi. Geriye kalanların yüzde 32’si soruya “evet” derken, yüzde 8’i “bilmiyorum/yanıt vermiyorum” demeyi tercih etti.

Anastasiadis’in yeniden seçilmesiyle Kıbrıs sorununda ne gibi gelişmelerin olmasının beklendiğinin sorulması üzerine ise katılımcıların yüzde 27’si “iyileşecek”, yüzde 52’si” aynı seviyede kalacak”, yüzde 15’i de “daha kötü olacak” yanıtını verdi.

Öte yandan Anastasiadis’in seçilmesiyle büyük bir iyimserliğin hakim olduğu değerlendirmesinde bulunan gazete, “Başkanın yeniden seçildiği beş yıllık yönetim, önce yönetime göre daha iyi mi, daha kötü mü olacak” sorusu karşısında katılımcıların yüzde 33’ünün “kesinlikle daha iyi”, yüzde 36’sının “muhtemelen daha iyi” derken, yüzde 20’sinin “muhtemelen daha kötü”, yüzde 6’sının da “kesinlikle daha kötü” yanıtını verdiğini aktardı.

Anastasiadis’in seçim programını uygulamasının ne derece beklendiğinin soruna karşılık katılımcıların yüzde 27’si “büyük oranda”, yüzde 37’si “yeterli oranda”, yüzde 21’i “küçük oranda”, yüzde 12’si de “hiç” yanıtını verdi.