Yeşilırmak Direnişi kutlandı, şehitler anıldı

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 46’ncI yıldönümü törenlerle kutlandı; direnişte şehit düşenler anıldı.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Yeşilırmak’taki ilk tören dün saat 17.00’de şehitlikte düzenlendi. Törende protokol sırasına göre kabirlere çelenk konuldu; saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’yla birlikte bayraklar göndere çekildi; şehitlik özel defteri imzalandı ve dua okundu.Şehitlikteki tören, şehitliğin gezilmesi ve kabirlere çiçek bırakılmasıyla tamamlandı.

Atatürk büstündeki tören

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 46’ncI yıldönümü kutlamalarına daha sonra 5 Eylül Meydanı’ndaki Atatürk büstü önünde devam edildi.

Burada da protokol sırasına göre büste çelenkler konuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaları KTBK 49’uncu Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Olcay Karademiri yaparken, Lefke Kaymakamlığı adına konuşmayı Ela Mavioğlu Şansalan ve Cumhuriyet Meclisi Başkan yardımcısı Zorlu Töre yaptı. Yedidalga İlkokulu öğrencileri Gül Uyar ve Nil Yürütmen “ Şehitlerimize” isimli şiiri okudular. Tören, resmi geçitle sona erdi.

Törenlere, Meclis Başkan yardımcısı Zorlu Töre, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, KTBK 49’uncu Alay Komutanı Albay Ufuk Canbey, GKK 2’nci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aygün Osmanlı, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer, Güzelyurt MilletvekilleriArmağan Candan, Hasan Büyükoğlu, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat, şehit aileleri, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve köylüler katıldı.