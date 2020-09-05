Erhürman: Üç günlüğüne geldim deyip daha uzun süre kalanları takip edebilecek misiniz?

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Covid-19 ile ilgili alınan yeni kararları değerlendirdi, eleştirilerde bulundu.

Erhürman şu ifadelere yer verdi:

“Üç gün kalacak olanların karantinaya tabi tutulmaması Üst Kurul’un tavsiyesi mi? Bu sürenin bilimsel dayanağı nedir? Bunca zaman “ev karantinası”nı denetleyemezken üç günlüğüne geldim deyip daha uzun süre kalanları takip edebileceğinizi mi iddia ediyorsunuz?

Bilimsel dayanaktan yoksun, gerçeklerden kopuk bir karar daha. Bir de üstüne, “yapma” görevinde olanların “söyleme”, “ben söylemiştim” deme yarışı… Sorunlu olmanız değil sorumlu davranmanızdı bu dönemde beklenen. Çözüm üreteceğinize sorunlara sorun eklemeye devam etmekten başka hiçbir işe yaramıyorsunuz!”