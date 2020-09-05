KıbrısManşet

Erhürman: Üç günlüğüne geldim deyip daha uzun süre kalanları takip edebilecek misiniz?

5 Eylül 2020
Tufan Erhürman, Covid-19,

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Covid-19 ile ilgili alınan yeni kararları değerlendirdi, eleştirilerde bulundu.

Erhürman şu ifadelere yer verdi:

“Üç gün kalacak olanların karantinaya tabi tutulmaması Üst Kurul’un tavsiyesi mi? Bu sürenin bilimsel dayanağı nedir? Bunca zaman “ev karantinası”nı denetleyemezken üç günlüğüne geldim deyip daha uzun süre kalanları takip edebileceğinizi mi iddia ediyorsunuz?

Bilimsel dayanaktan yoksun, gerçeklerden kopuk bir karar daha. Bir de üstüne, “yapma” görevinde olanların “söyleme”, “ben söylemiştim” deme yarışı… Sorunlu olmanız değil sorumlu davranmanızdı bu dönemde beklenen. Çözüm üreteceğinize sorunlara sorun eklemeye devam etmekten başka hiçbir işe yaramıyorsunuz!”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sıcaklıklar için turuncu uyarı yapıldı

Sıcaklıklar için turuncu uyarı yapıldı

5 Eylül 2020
Photo of Ülkeye kaçak yollarla giriş yapan 7 kişi tespit edildi

Ülkeye kaçak yollarla giriş yapan 7 kişi tespit edildi

5 Eylül 2020
Photo of 40 yaşındaki Halit Yılmaz aracında ölü bulundu

40 yaşındaki Halit Yılmaz aracında ölü bulundu

5 Eylül 2020
Photo of Akdeniz Fırtınası başlıyor

Akdeniz Fırtınası başlıyor

5 Eylül 2020
Photo of Limasol Sigorta’dan anlamlı bağış

Limasol Sigorta’dan anlamlı bağış

4 Eylül 2020
Photo of Domateste limit üstü kalıntı

Domateste limit üstü kalıntı

4 Eylül 2020
Photo of Denktaş: Halkımız bana güvensin

Denktaş: Halkımız bana güvensin

4 Eylül 2020
Photo of Pilli: 10 yeni pozitif vaka

Pilli: 10 yeni pozitif vaka

4 Eylül 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti

Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti

4 Eylül 2020
Photo of Güneyde 4 yeni vaka

Güneyde 4 yeni vaka

4 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı