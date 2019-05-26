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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti

26 Mayıs 2019

Usta sinema sanatçısı 92 yaşındaki Eşref Kolçak’tan acı haber geldi. Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa’nın Gemlik ilçesi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu saat 17.00 sularında hayata gözlerini yumdu. Gemlik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak’ın vefat ettiği Gemlik Devlet Hastanesi’nden konuyla ilgili ilk açıklama yapıldı. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada Kolçak’ın çoklu organ ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Eşref Kolçak tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kolçak’ın vefatının ardından ilk açıklama hastaneden geldi. Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, Kolçak’ın ölüm nedeni açıklanarak, “Değerli sinema sanatçımız Eşref Kolçak 24.04.2019 tarihinde genel durum bozukluğu ve pnömoni tanısı ile hastanemiz yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 18.05.2019 tarihinde hipoksik solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gelişen hasta solunum cihazına bağlandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 26.05.2019 tarihinde saat 16.40’ta hayatını kaybetmiştir” denildi.

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