Kıbrıs

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hükümetle gelişmeleri ele aldı

26 Mayıs 2019

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı telefonla arayarak tebrik etti.

Erdoğan ayrıca Tatar ve Özersay ile ikili ilişkiler ile Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmeleri de ele aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre , Erdoğan telefon görüşmesinde, KKTC’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi’nin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay’ı tebrik etti ve başarılar diledi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmeler de ele alındığı bildirildi.

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