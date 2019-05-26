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Spotify, müzikle uyumayı sevenler için bomba gibi bir özellik getirdi

26 Mayıs 2019
Spotify’dan gelmesini uzun süredir beklemediğimiz uyku zamanlayıcısı özelliği sonunda güncellemeyle birlikte geldi.

Bazen uygulamaların bizleri yeni güncellemeleriyle heyecanlandırdıkları zamanlar olabiliyor, maalesef bu onlardan biri değil. Bunun yerine bugün Spotify’ın uzun zamandır eklemesi gereken bir özelliği sonunda eklediğinden bahsedeceğiz: Uyku zamanlayıcısı. Yıl 2019 ve Spotify bu özelliği eklemeyi daha yeni akıl ediyor.

Uyku zamanlayıcısı kurmak için, Spotify’ın ekranındaki Şimdi Çalıyor sağ üst köşesindeki 3 nokta ikonuna dokunup ardından otomatik kapatma seçeneğine dokunmalısınız. 5. 10, 15, 30 ,45 ve 60 dakika seçeneklerinden birini seçerek veya çalan şarkının bitmesini seçerek zamanlayıcıyı kurabilirsiniz.

Bu özelliği Android için Spotify’ın son güncellemesinde görebilirsiniz.

 

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