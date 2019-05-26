Ada genelinde yüzde 98’e göre resmi olmayan sonuçlar

Avrupa Parlamentosu seçimleri için Kıbrıs’ın güneyindeki sandıklar saat 18.00’de kapandı.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy kullanma işlemi de sona erdi.

PIK TV’de yer alan habere göre ada genelinde sandıkların %98’i sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandıkları dağılımı şu şekilde:

DİSİ %29

AKEL %27

DİKO %14

EDEK %11

ELAM %8

AKEL merkez binasından yapılan canlı yayın açıklamasında ise, bazı partilerden çıkan oy pusulalarına itirazların olduğunu, yanan ve yanmayan oylar arasında bir anlaşmazlık yaşandığı ifade edildi.Sonuçların halen daha resmi olarak açıklanmadığı belirtildi.

Öte yandan yurt dışında yapılan oylamaların gayri resmi sonuçlarına bakıldığı zaman AKEL’in seçimi başta götürdüğü gözlemlendi.

Yurt dışındaki gayri resmi oy sonuçları ise şu şekilde:

AKEL %42

DİSİ %27

EDEK % 11

DİKO %7

ELAM %5