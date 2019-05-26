Snapchat, tıpkı rakipleri gibi müzik lisansı almaya çalışıyor

Son yıllarda artış gösteren sosyal medya paylaşımlarıdaki müzik kullanımı, şirketleri karşılıklı masaya oturmak zorunda bırakıyor.

Snap Inc, amiral gemisi Snapchat uygulamasındaki yayınlara müzik ekleyebilme yöntemlerini genişletmek için önemli plak şirketleriyle konuşuyor. Şirket, sanatçılarla tek tek konuşarak anlaşmak yerine Universal Music Group, Sony Music Entertainment ve Warner Music Group ile anlaşmaya çalışıyor.

Bu lisanslar Snapchat’i, Spotify veya Apple Music gibi platform yapmaktan ziyade kullanıcılarına, imza haline gelen kaybolan mesajlarına müzik eklemelerine izin verecek. Haber kaynakları şu an için herhangi bir anlaşmanın olmadığını ancak tartışmaların son haftalarda oldukça yoğunlaştığını söyledi.

Snapchat, tıpkı rakipleri gibi lisanslı şarkı kataloglarını genişletmeye çalışıyor. Bu konuda adım atan şirketlerden bir tanesi Facebook’tu. Sosyal medya devi 2017’nin sonlarında büyük müzik şirketleriyle anlaştı. Anlaşmayla beraber şirketler Facebook, Instagram, Messenger ve Oculus uygulamalarındaki videoların arka planlarında şarkılarının kullanılmasına izin verdi.

Bu konudaki örneklerden bir tanesi de ByteDance şirketi. Geçtiğimiz ağustos ayında Musical.ly ile TikTok’u birleştiren şirket 800 milyon kullanıcıya kadar erişmişti. Çinli firmanın yakaladığı bu devasa yükseliş sonrasında müzik şirketleri ByteDance’den gelecek olan teklifleri dört gözle beklemeye başladı.