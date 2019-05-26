Chrome OS ve Android, ortak özellikleri kullanmaya hazırlanıyor

Teknoloji devi Google, 2 işletim sisteminin ortak çalışıp haberleşebilmesi için Chrome OS’ta bazı yeniliklere gidiyor. Numara ve Pano paylaşımı, Wi-Fi şifre senkronizasyonu bu özellikler arasında.

Google’ın biri mobil platformlarda, diğeri de bilgisayarlarda olmak üzere Android ve Chrome OS adlı iki adet işletim sistemi geliştirdiğini biliyoruz. İki işletim sistemini de Google üretiyor ancak sistemler arası ortak bir ekosistem oluşturulmuş değil.

Görünüşe göre Google, iki işletim sistemi arasındaki entegrasyon ve bağlantıları arttırmak için yeni özellikler planlıyor.

“OneChrome demo” derlemesinden elde edilen veriler doğrultusunda, geliştiricilerin sistemler arasında numara paylaşımı üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Bu özellik, Chromebook’ta gördüğünüz bir numarayı direkt olarak telefonunuza gönderebilmenizi sağlıyor. Telefona gelen numara, otomatik olarak arama bölümünde açılıyor ve tek tuşla arama yapmanızı sağlıyor.

OneChrome derlemesi, aynı zamanda pano paylaşımı da sağlıyor. Chrome OS üzerinde kopyaladığınız herhangi bir pano verisini, Android cihazınıza gönderebiliyorsunuz. Saydığımız bu iki özellik de uçtan uca şifreleme metodu ile korunuyor.

Bunlar dışında üçüncü bir özellik de mevcut. Wi-Fi şifreleriniz Android ve Chrome OS kullanan cihazlarınız arasında otomatik olarak senkronize ediliyor. Aynı zamanda iki işletim sistemi arasındaki entegrasyon ile ilgili Google ekibi, Chrome OS’ta Android uygulamalarını desteklemeye ilişkin bazı önemli değişiklikler üzerinde çalışıyor. Belki ileride geliştiriciler için Chrome OS’a Android Studio yüklenebilir ve uygulamaları direkt olarak izole bir ortamda test edebilme imkanı sağlayabilir.