Yeşil: İstiklal Marşı milletin ruhunu, tarihini, ideallerini aksettiren değerdir

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Yeşil 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü kapsamında konuşarak, “Her ülke bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil eden bazı simgelere sahiptir. Bayrağımız gibi İstiklal Marşı’mız da milletimizin ruhunu, tarihini, ideallerini aksettiren değerlerdir.” ifadesini kullandı.

Milli mücadele yıllarında ülkenin bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde hareket eden TBMM Hükümeti’nin, yeni bir ordu kurarken orduya moral sağlamak için çalışma yaptıklarını aktaran Yeşil, “Anadolu’da tutuşan heyecanı koruyacak, vatan sevgisini ve inancını canlı tutacak bir marşın hazırlanma düşüncesi bu amaçla ortaya çıkmıştır.” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Yeşil dönemin Milli Eğitim Bakanlığı’nın da katkılarıyla bir yarışma düzenlendiğini anımsatarak, “Yarışma için gelen 724 şiir incelemeye alınmıştır. Ama hiçbiri marş olacak değerde bulunmamıştır.” şeklinde konuştu.

O dönemde Burdur Milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy’un kazanana verilecek olan 500 lira para ödülünden rahatsızlık duyduğu için yarışmaya katılmadığını söyleyen Yeşil, Mehmet Akif Ersoy’un, Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ödülü almadan yarışmaya katılması ricası üzerine yarışmaya katıldığı bilgisini de verdi.

Yrd. Doç. Dr. Yeşil, 2 Mart 1921 tarihinde TBMM’de yapılan oylama sonucunda Mehmet Akif’in şiirinin İstiklal Marşı olarak kabul edildiğini belirterek, “TBMM tarafından 2021 yılında da ‘100 yıl önce kaleme alınan ve şairi merhum Akif’in kahraman ordumuza ithaf ettiği bu marş, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla verdiği İstiklal Harbi’nin manifestosudur.’ denilerek ‘İstiklâl Marşı Yılı’ olarak kabul edilmiştir.” dedi.