İngiltere yolcu takip formunda KKTC ibaresini değiştirdi

Alithia gazetesi, formda yer alan ifadenin, İngiltere’deki Rumlar ve “Kıbrıs dostu” Kuzey Londra Muhafazakâr milletvekili Theresa Villiers tarafından fark edilmesinin ardından düzeltildiğini ve bunun yerine “Kıbrıs, Kuzey” ifadesinin konduğunu öne sürdü.

Haravgi gazetesi ise haberinde, ziyaretçilerin geldikleri ülkelerin yer aldığı ve İngiliz hükümetinin ilgili web sitesinde bulunan listede, KKTC ifadesinin yer aldığının fark edilmesinin ardından, Villiers’in İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel’e “bunun kaldırılması ve birbirini takip eden İngiliz hükümetlerinin Kıbrıs’la ilgili uzun vadeli politikasıyla uyuşması için, Kıbrıs’ın kuzey bölümü ifadesiyle değiştirilmesi için hemen talepte bulunduğunu” yazdı.

Gazeteye göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kevin Foster ise Villiers’e yönelik yanıtında “PLF formasının, İngiliz hükümetinin Kıbrıs’ın kuzey bölümü için kullanılan isimle ilgili politikasını yansıtır bir şekilde değiştirildiğini teyit etti”.

Formda yer alan ilgili seçeneğin 6 Mart’tan bu yana “Kıbrıs, Kuzey” şeklinde ifade edildiği belirtildi.