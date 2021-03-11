Arıklı: Dalman’ın atandığını basından öğrendim

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda vurgun soruşturmasıyla ilgili olarak adı geçen herkesin görevden alınmasını talep ettiğini söyledi.

Erhan Arıklı Havadis Web TV’de Damla Dabis Özel’in sorularını yanıtladı.

Görevden alındığı söylenen Müdür Yardımcısı Dalman Aydın’ın görevden mi alındığı yoksa Kıb-Tek Koordinasyon Kurulu üyeliğine mi atandığı sorusuna yanıt veren Arıklı , “Benim verdiğim talimat soruşturmada adı geçen herkesin görevden alınması yönünde ” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı bazı dosyaların hukuka uydurulduğunu, kendisinin Başsavcı ile de görüştüğünü söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı “Netice itibarı ile açılan soruşturma ortada, talimatım ortada. Bana rağmen farklı bir karar verilmişse bana ve kamuoyuna gereken açıklamayı yaparlar, sıkıntı olacağını sanmıyorum varsa bile haklı bir gerekçeleri olacaktır diye düşünüyorum.“ dedi.

Müdür Yardımcısı Dalman Aydın’ın Koordinasyon Kurulu üyeliğine atandığını sadece basından öğrendiğini söyleyen Arıklı, bugün veya yarın Yönetim Kurulu’ndan bilgi alırım dedi.

KIB-TEK MÜDÜRÜ GÜRCAN ERDOĞAN DA GÖREVDEN ALINACAK MI?

Müdür de görevden alınacak mı sorusu sorulan Arıklı, “Başka soruşturmalar da olacak. Adı geçen herkesin görevden alınması gerekiyor. Kimsenin korunması söz konusu olmamalı. Raporda adı geçen herkes görevden alınmalıdır. Biri alınır diğeri alınmazsa haksızlık olur. Olaylar cereyan ettiğinde Müdür var mıydı yok muydu bilmiyorum . Tümüne hep birlikte bakacağız.” dedi.

“PARTİMİN İÇİNİ KARIŞTIRARAK BENİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Erhan Arıklı açıklamasının devamında “Partimin içini karıştırarak beni susturmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimlerde YDP’nin önünü kesmeye, bizi durdurmaya çalışıyorlar. Karşı taraf birden bire 250-300 Milyonluk vurgundan birden bire vazgeçecek değil. Beni yıpratma kampanyaları yapılıyor.” dedi.