Gazimağusa’daki ‘Love Erdoğan’ afişine ‘diablo’ yazıldı

Gazimağusa’daki ‘Love Erdoğan’ afişinin üzerine ‘diablo’ (şeytan) yazısı yazıldı.

ABD’nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan ‘Stop Erdoğan’ ifadesine cevaben Türkiye’de kullanılan ‘Love Erdoğan’ afişleri ülkemizde de görülmüştü.

Mağusa bölgesinde reklam panosuna asılan ve AKP Mağusa Gençlik Kolları Başkanı Abdülaziz Balakan imzası taşıyan “Love Erdoğan” afişine şeytan anlamına gelen “diablo” yazıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken afiş emare olarak alındı ve bölgedeki kamera görüntüleri inceleniyor.