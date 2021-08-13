Yerli ürünlerden çarli biberde limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 6-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 33 numuneden 33 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.

Yerli Ürünlerden 28 numuneden 27 numune temiz olup, 1 adet limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmıştır.

Yeşilköy sakinlerinden Abdi Çetinkayalı’ya ait çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.