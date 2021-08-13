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Yerli ürünlerden çarli biberde limit üstü kalıntı

13 Ağustos 2021
gıda denetim





Tarım Dairesi 6-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 33 numuneden 33 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen  ürün bulunmamıştır.



Yerli Ürünlerden 28  numuneden 27 numune temiz olup, 1 adet limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen  ürüne rastlanmıştır.

Yeşilköy sakinlerinden Abdi Çetinkayalı’ya ait çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
Holly Grains Ltd.İthalSoya KüsbesiTemiz
TÜKİthalArpa YemlikTemiz
M.Hacı Ali Ltd.İthalKepek (yemlik)Temiz
Svs Tic. Ltd.İthalKayısıTemiz
Svs Tic. Ltd.İthalBeyaz ÜzümTemiz
Svs Tic. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
Svs Tic. Ltd.İthalNektarinTemiz
Halil Kasap Paz.İthalNektarinTemiz
Halil Kasap Paz.İthalŞeftaliTemiz
Köşe Tic. Ltd.İthalNektarinTemiz
Köşe Tic. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
Köşe Tic. Ltd.İthalElma stkTemiz
Svs Tic. Ltd.İthalElma GalaTemiz
Cahide KılıçİthalTaze FasulyeTemiz
Cahide KılıçİthalArmut S.MTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
Hürsen Tarım Ür.İthalDomatesTemiz
Svs Tic. Ltd.İthalTaze FasulyeTemiz
Svs Tic. Ltd.İthalBeyaz ÜzümTemiz
Svs Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
Onbaşı İşl. Ltd.İthalTaze FasulyeTemiz
Svs Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
Svs Tic. Ltd.İthalNektarinTemiz
Svs Tic. Ltd.İthalKayısıTemiz
Svs Tic. Ltd.İthalElma StkTemiz
Cahide KılıçİthalŞeftaliTemiz
Cahide KılıçİthalNektarinTemiz
Cahide KılıçİthalTaze FasulyeTemiz
Cahide KılıçİthalKayısıTemiz
Halil Kasap Paz.İthalKayısıTemiz
Halil Kasap Paz.İthalŞeftaliTemiz
Deftera Gıda Ltd.İthalElma GalaTemiz
Deftera Gıda Ltd.İthalNektarinTemiz
Ekrem CivisilliİskeleKapya BiberTemiz
Ekrem CivisilliİskeleDomatesTemiz
Ekrem CivisilliİskeleBamyaTemiz
Ayşe YanaroğluM/saBöğrülceTemiz
Cuma KocakayaM/saHıyarTemiz
Ramazan AteşM/saBiberTemiz
Hamiyet DoğanM/saHıyarTemiz
Hamiyet DoğanM/saPatlıcanTemiz
Suzan DoğmazBostancıÜzüm VerigoTemiz
Abuzer CanlıAydınköyMarulTemiz
Mustafa AlaşAydınköyMaydanozTemiz
Yusuf ÖzbahadırAkçayHıyarTemiz
Mustafa ÇardakAkçayBöğrülceTemiz
Ekrem ÖzbahadırAkçayDomatesTemiz
Mustafa SivriYeşilyurtSiyah ÜzümTemiz
Halil ÖzyükselYeşilyurtSultani Üzüm Parsel 2Temiz
İsmet ÇakıcıYeşilyurtSultani Üzüm Parsel 1Temiz
Menteş DalgaYeşilyurtSultani ÜzümTemiz
Ali GürlerYeşilköyHıyarTemiz
Ali DirekYeşilköyGolyandroTemiz
Abdi ÇetinkayalıYeşilköyPatlıcanTemiz
Abdi ÇetinkayalıYeşilköyÇarli BiberLimit Üstü
Kudrettin AvcilZiyametSultani ÜzümTemiz
Fedai GüneşDerinceKapya BiberTemiz
Serpil BayurOzanköyHıyarTemiz
Bovita Ltd.YeşiltepeBeyaz Üzüm (şaraplık)Temiz
Hüseyin ÖzadalıYeşilyurtSultani ÜzümTemiz
Süleyman GündüzPaşaköyBeyaz Üzüm (Autum King)Temiz
Bayram YeşilkuşakPaşaköyBeyaz Üzüm (Sultani)Temiz

 





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13 Ağustos 2021


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