Güney Kıbrıs’ta 419 yeni vaka 1 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54.173 covid-19 testi sonucu 419 yeni vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54.173 covid-19 testi sonucu 419 yeni vaka tespit edilirken 90 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı Ayrıca, 92’sinin durumu ciddi olmak üzere 259 COVID-19 hastasının hastaneye kaldırıldığını bunların %83,1’inin aşısız olduğunu açıkladı.
Toplan can kaybının 455’e yükseldiği açıklanırken durumu ciddi olan 92 hastanın 45’inşin entübe olduğu belirtildi.
Hastane
Bölme
Hasta Sayısı
Gazimağusa
(66 hasta)
COVID odası
58
Yoğun bakım ünitesi
8
Lefkoşa
(24 hasta)
COVID odası
11
Yoğun bakım ünitesi
13
Limasol
(68 hasta)
COVID odası
56
Yoğun bakım ünitesi
12
Larnaka
(24 hasta)
COVID odası
21
Yoğun bakım ünitesi
3
Baf
(23 hasta)
COVID odası
19
Yoğun bakım ünitesi
4
Mübarek
(2 hasta)
COVID odası
2
Yoğun Bakım Üniteleri
(52 hasta)
entübe
45
Solunum cihazı hariç
7