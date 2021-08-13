Güney Kıbrıs’ta 419 yeni vaka 1 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54.173 covid-19 testi sonucu 419 yeni vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54.173 covid-19 testi sonucu 419 yeni vaka tespit edilirken 90 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı Ayrıca, 92’sinin durumu ciddi olmak üzere 259 COVID-19 hastasının hastaneye kaldırıldığını bunların %83,1’inin aşısız olduğunu açıkladı.

Toplan can kaybının 455’e yükseldiği açıklanırken durumu ciddi olan 92 hastanın 45’inşin entübe olduğu belirtildi.