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Güney Kıbrıs’ta 419 yeni vaka 1 can kaybı

13 Ağustos 2021
Güney Kıbrıs'ta covid-19 vaka sayısı





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54.173 covid-19 testi sonucu 419 yeni vaka tespit edilirken 1 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 54.173 covid-19 testi sonucu 419 yeni vaka tespit edilirken 90 yaşındaki bir  kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı Ayrıca, 92’sinin durumu ciddi olmak üzere 259 COVID-19 hastasının hastaneye kaldırıldığını bunların %83,1’inin aşısız olduğunu açıkladı.



Toplan can kaybının 455’e yükseldiği açıklanırken durumu ciddi olan 92 hastanın 45’inşin entübe olduğu belirtildi.

Hastane

Bölme

Hasta Sayısı

Gazimağusa

(66 hasta)

COVID odası

58

Yoğun bakım ünitesi

8

Lefkoşa

(24 hasta)

COVID odası

11

Yoğun bakım ünitesi

13

Limasol

(68 hasta)

COVID odası

56

Yoğun bakım ünitesi

12

Larnaka

(24 hasta)

COVID odası

21

Yoğun bakım ünitesi

3

Baf

(23 hasta)

COVID odası

19

Yoğun bakım ünitesi

4

Mübarek

(2 hasta)

COVID odası

2

Yoğun Bakım Üniteleri

(52 hasta)

entübe

45

Solunum cihazı hariç

7





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13 Ağustos 2021


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