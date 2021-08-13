Biri Girne, biri Ciklos’ta 2 araç alev aldı

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 13:00 sıralarında, Girne’de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ahmet Sezer Kaya yönetimindeki MA 019 plakalı araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik aksamları, elektrik aksamları, buji kapakları ve makine kapağı yanarak hasar gördü.

Öte yandan saat 15:00 sıralarında Girne – Lefkoşa Anayolunun Ciklos mevkiinde seyir halinde bulunan Anna Akbaş yönetimindeki HP 606 plakalı aracın motor bölümünde meydana gelen yangın sonucu ise; motor bölümündeki plastik aksamlar, motor elyafı ve makine kapağı yanarak zarar gördü. Her iki araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fotoğraf: Arşiv