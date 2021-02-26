Yerli pazıda limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarına göre limit üstü kalıntı tespit edilen yerli pazı imha edildi.
Tarım Dairesi, 19 Şubat-25 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden, 23 numunenin hepsi temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün saptanmamıştır.
Yerli ürünlerden ise 11 numuneden 10 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Mağusa sakinlerinden Mustafa Telli’ye ait pazıda, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün İMHA edilmiştir.
|26 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|2
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Ayva
|Temiz
|3
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|4
|Cahide Kılıç
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|5
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Gala
|Temiz
|6
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|7
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|8
|Toprak Ürünleri Kurumu
|İthal
|Arpa (Yemlik)
|Temiz
|9
|Toprak Ürünleri Kurumu
|İthal
|Arpa (Yemlik)
|Temiz
|10
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Buğday (Ekmeklik)
|Temiz
|11
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Buğday (Ekmeklik)
|Temiz
|12
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|13
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|14
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Ayva
|Temiz
|15
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|16
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ank.
|Temiz
|17
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Santa Marıa
|Temiz
|18
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|19
|M.Hacıali Ltd.
|İthal
|Buğday (Ekmeklik)
|Temiz
|20
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Mısır
|Temiz
|21
|M.Hacıali Ltd.
|İthal
|Buğday (Ekmeklik)
|Temiz
|22
|Nej Grain Ltd.
|İthal
|Mısır
|Temiz
|23
|Arsal Gıda
|İthal
|Pancar
|Temiz
|24
|Mustafa Telli
|Mağusa
|Marul
|Temiz
|25
|Mustafa Telli
|Mağusa
|Pazı
|Limit Üstü
|26
|Ufuk Potak
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|27
|Salim Kaşer
|Lefke
|Domates
|Temiz
|28
|İbrahim Pekdoğan
|Yedidalga
|Domates
|Temiz
|29
|Halil İbrahim
|Lefke
|Domates
|Temiz
|30
|Aydın Portakalcı
|Bostancı
|Brokoli
|Temiz
|31
|Muharrem Bilsin
|Bostancı
|Çilek
|Temiz
|32
|Aydın Portakalcı
|Bostancı
|Karnabahar
|Temiz
|33
|Nihat Aydın
|Tepebaşı
|Salatalık
|Temiz
|34
|Nihat Aydın
|Tepebaşı
|Kapya Biber
|Temiz