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Yerli pazıda limit üstü kalıntı

26 Şubat 2021
gıda denetim sonuçları





Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarına göre limit üstü kalıntı tespit edilen yerli pazı imha edildi.

Tarım Dairesi, 19 Şubat-25 Şubat 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden, 23 numunenin hepsi temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün saptanmamıştır.

Yerli ürünlerden ise 11 numuneden 10 numune temiz olup, Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Mağusa sakinlerinden Mustafa Telli’ye ait pazıda, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün İMHA edilmiştir.

 

   26 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1Halil Kasap Paz.İthalElma Stk.Temiz
2Onbaşı İşl. Ltd.İthalAyvaTemiz
3Cahide KılıçİthalElma Stk.Temiz
4Cahide KılıçİthalÇeri DomatesTemiz
5Halil Kasap Paz.İthalElma GalaTemiz
6Onbaşı İşl. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
7Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
8Toprak Ürünleri KurumuİthalArpa (Yemlik)Temiz 
9Toprak Ürünleri KurumuİthalArpa (Yemlik)Temiz
10Nej Grain Ltd.İthalBuğday (Ekmeklik)Temiz
11Nej Grain Ltd.İthalBuğday (Ekmeklik)Temiz
12SVS Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
13SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
14SVS Tic. Ltd.İthalAyvaTemiz
15SVS Tic. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
16SVS Tic. Ltd.İthalArmut Ank.Temiz
17SVS Tic. Ltd.İthalArmut Santa MarıaTemiz
18Köşe Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
19M.Hacıali Ltd.İthalBuğday (Ekmeklik)Temiz
20Nej Grain Ltd.İthalMısırTemiz
21M.Hacıali Ltd.İthalBuğday (Ekmeklik)Temiz
22Nej Grain Ltd.İthalMısırTemiz
23Arsal GıdaİthalPancarTemiz
24Mustafa TelliMağusaMarulTemiz
25Mustafa TelliMağusaPazıLimit Üstü
26Ufuk PotakMağusaDomatesTemiz
27Salim KaşerLefkeDomatesTemiz
28İbrahim PekdoğanYedidalgaDomatesTemiz
29Halil İbrahimLefkeDomatesTemiz
30Aydın PortakalcıBostancıBrokoliTemiz
31Muharrem BilsinBostancıÇilekTemiz
32Aydın PortakalcıBostancıKarnabaharTemiz
33Nihat AydınTepebaşıSalatalıkTemiz
34Nihat AydınTepebaşıKapya BiberTemiz





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26 Şubat 2021


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