Büyükoğlu: Saldırılar kimden gelirse gelsin karşısında bizi bulacaktır

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı (HAKSEN) Eren Büyükoğlu, Kıbrıs Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’in, bazı gazete çalışanlarının özel yaşamına dair kişisel bilgilerini paylaştığı ve gazetecilere hakarete varan sözler kullandığı açıklamasını kınadı.

Büyükoğlu, “Çok zor şartlar altında ciddi özveri ile görev yapan basın emekçilerine yönelik saldırılar kimden gelirse gelsin karşısında bizi bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Büyükoğlu’nun açıklaması şöyle:

Kıbrıs Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’in, kendi kanalında yayınlanan bir programa bağlanarak yaptığı açıklamaları üzülerek takip ettik. Nadir’in açıklaması içerisinde kendi siyasi görüşünü paylaşmayan halkın ciddi bir kesimine yönelik “cahillik” yakıştırması yapması, yine kendi siyasi görüşünde olmayanları Türkiye’deki terör örgütü Gülen Cemaati’nin yapılanmasıyla bir göstermeye çalışarak “FETÖCÜLER” benzetmesinde bulunması kabul edilebilir değildir. Ancak Nadir’in açıklamasında eski gazete çalışanlarına dair, özel hayatlarını ifşa eden ve yine basına yönelik hakaretler içeren sözleri iyice haddini aşmıştır.

Basın emekçilerinin en zor koşullarda, çoğu zaman güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmak durumunda kaldığı tüm toplumumuzca bilinmektedir. Bu bağlamda Sn Nur Nadir’in kurumundaki sorunlar da yine herkesin malumudur. Dolayısıyla medya şirketlerini yöneten şahıslara düşen, basın emekçilerini hedef almak değil, onlara daha insanca çalışma koşulları sunmak için mesai harcamaktır.

Sendikamızın çalışanın yanındaki duruşu doğrultusunda, basın emekçilerine yönelik saldırıların kimden gelirse gelsin karşısında bizi bulacağını vurgular, dayanışmamızı iletiriz.