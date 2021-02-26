Tabipler de sahip çıktı: Özgür basına çirkin ve seviyesiz saldırı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Kıbrıs Medya Grubu sahibi Asil Nadir’in eşi Nur (Neriman) Nadir’in gazetecilere yönelik sözlerini şiddetle kınadı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Toplum olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Dayanışmaya ve işbirliğine ihtiyacımız var. Pandemi sadece sağlık açısından değil, ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak da toplumumuzu olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Basın emekçileri toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak için birçok kesim gibi risk altında çalışmaktadır. Bazı kesimler ise basına yönelik seviyesiz sözler, haddini aşan ithamlarda bulunmaktadır. Dahası COVID-19 hastalarımızın ve temaslı vatandaşlarımızın yaşadığı zorlu süreçlerle alay edercesine sözler sarf etmektedirler. KTTB hastalarımızın ve özgür basının yanında yer almaya devam edecektir. Basına ve hastalarımıza yönelik bu çirkin saldırıları kınarız.”