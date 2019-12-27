Erdoğan: Devrim’in önünü kesmeyi başardılar, bunun yolunu kesemeyecekler

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli otomobil, bugün görücüye çıktı. Tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin geçmiş dönemlerdeki yerli otomobil girişimlerinden olan ‘Devrim’i hatırlattı ve “Bu sefer yolunu kesemeyecekler” dedi. Erdoğan aynı zamanda, otomobilin ön siparişini veren ilk kişi oldu.

Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobilin yürüyen ilk ön gösterimi gerçekleştiriliyor. Hafta başından bu yana her gün yeni detayları Twitter’dan duyurulan ‘Türkiye’nin Otomobili’nin ön gösterim aracının tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın katılımıyla Gebze’de yapılıyor. Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Mehmet Gürkan Karakaş, sunum öncesinde hislerini “Şu anın tarifi yok. Çok heyecanlıyız. Ben, bütün arkadaşlarım, sabaha kadar uyuyamadık” ifadesiyle anlattı. ‘Cep telefonunun başına gelen, otomobilin de başına gelecek’ Karakaş, devamla yerli otomobilin sunumuna başladı: “Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak, otomobilimizi tanıtmak ve otomobilden daha fazlasından kastımızın ne olduğunu izah etmek istiyoruz. Böyle bir faaliyete başlamanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Oyunun kuralları değişiyor, yeniden yazılıyor. Artık büyükler değil başarılı olan, teknolojik olan, müşteriyi merkeze alan kazanacak. Neden? Müşterilerin beklentileri değişmekte. Cep telefonunun başına gelen, otomobilin de başına gelecek.

‘Dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz yok’

Yola çıktığımızda iki hedefimizi olmazsa olmaz olarak değerlendirdi. Teknolojinin en güncelini kullanmak çok önemli. Doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek. Başından planlayarak bunu bir akıllı cihaz olarak geliştirmek ve otomobilimizi rekabet edebilir konuma taşımak…

Bu akıllı cihazımız, yeni çözümler üretebilen, veritabanlı hizmetlerde iş imkanları sağlayan bir sistemden bahsediyoruz. ‘Nasıl yapacaksınız?’ dediler. Biz bu projeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik, neden başardılar? Neden başaramadılar? Bizim rakiplerimiz büyük organizasyonlar değil, start-up seviyesinde olan girişimciler. Küresel rekabetten bahsederken bizim, dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz var mı? Dünyanın en iyilerini ülkemizde, henüz yoksa yurt dışından bulup transfer ederek beraber çalışıyoruz. Bu ‘dünyanın en iyileri’ kimlerdir? Yan tarafta da isimlerini zikrettiğimiz iş ortaklarımız bize hala ‘Siz ciddi misiniz?’ diyor.

Yerli otomobilimiz elektrikli, 200 ve 400 beygir iki motor olacak. 500 km menzili olacak ve 30 dakikanın altında şarj imkanı sağlıyoruz.”

‘Bu güne kadar çok denedik ama başaramadık, bu sefer başaracağız’

Karakaş’ın ardından sözü TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu aldı. Sözlerine “Bu güne kadar çok denedik ama başaramadık; bu sefer başaracağız” diyen Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Gürcan Karakaş’ı gittik Almanya’da bulduk getirdik, yanında yüzlerce beyin. Dünyada dizel araçlar yasaklanırken, küresel ölçekte temiz ve çevreci bir ürün geliştiriyoruz. Eskiden devlet teşvik verirdi, yatırımcı beklerdi. Şimdi devlet hedef belirliyor, teşvikleri yardımları kamu, özel birlikte yapıyor. Bu otomobil, yeni bir meydan okumadır. 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak.”

‘Arabalar mı büyük, Bakan’ın boyu mu kısa?’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da daha sonra araca dair bilgiler verdi ve şu espriyi yaptı:

“Cumhurbaşkanım, siz tanıtım tarihini açıklayınca ben de fotoğraf paylaştım. ‘Arabalar mı büyük, yoksa Bakan’ın boyu mu kısa?’ diye oldukça yoğun tartışmalar oldu. Birazdan siz arabaların yanında durunca aracın boyutları ortaya çıkacak.”

Erdoğan: Devrim otomobiline yaptıklarının aynısını yapacaklar

Varank’tan sonra söz alan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuklarını belirterek “Devrim’in hikayesi, bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün örneği. Daha önce uçak yapanların başına ne geldiyse Devrim’in başına da o gelmiştir. Sabote edildiğini görüyoruz” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından şunlar öne çıktı: