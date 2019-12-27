Kıbrıs

Haftalık gıda analiz sonuçları: 2 yerli ürün imha edildi

27 Aralık 2019
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Tarım Dairesi, 20 – 26 Aralık tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. İthal ürünlerinden tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerden iki numunenin imha edildiği kaydedildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildiği belirtildi.

İthal ürünlerden 41 numuneden 41 numune temiz olurken, Limit Üstü Bitki Koruma ürünü tespit edilen bir ürün bulunamadı.

Yerli ürünlerden 18 numuneden 16 numune temiz olup, 2 numune imha edildi.

Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen Gazimağusa sakinlerinden Bayram Suna’ya ait domateste yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edildi.

Yeniboğaziçi sakinlerinden Zübeyde Kuşaf’a ait kerevizde yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edildi.



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